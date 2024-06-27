Чиновника из Омска осудят за взятки на Алтае

Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Барнаула

27 июня 2024, 16:46, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/839873

Бывший руководитель бюджетного учреждения предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Следственное управление Следственного комитета России по Омской области завершило расследование уголовного дела по данному обвинению.

Согласно материалам дела, 17 апреля 2023 года в Барнауле обвиняемый получил взятку в размере 1,5 миллиона рублей от двух местных предпринимателей. В обмен на это он пообещал им содействие в заключении государственных контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в Омской области. Общая сумма контрактов составила около 195 миллионов рублей. При этом контракты были заключены на выгодных условиях без проведения конкурсных процедур.

В качестве меры пресечения для обвиняемого был избран домашний арест. Благодаря активному содействию следствию со стороны взяткодателей уголовное преследование в их отношении было прекращено. Собранные доказательства были признаны достаточными, и уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула Алтайского края для рассмотрения по существу.