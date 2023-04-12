Чиновники алтайского района изменили собственные нормативы, чтобы купить кроссовер
Вместе с тем у самого района имеется большой дефицит бюджета – 11,2 млн рублей
12 апреля 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае чиновники изменили собственное постановление, чтобы купить кроссовер. Как сообщает местное отделение Народного фронта в Telegram-канале, для администрации Завьяловского района объявили тендер на покупку авто за 3,2 млн рублей.
По информации организации, чиновники изменили свои же нормативные акты, чтобы приобрести дорогой автомобиль. Вместе с тем у самого района имеется большой дефицит бюджета – 11,2 млн рублей.
"Уже предложили главе отказаться от дорогого авто и выбрать что-нибудь поскромнее. А на сэкономленное помочь мобилизованным и их семьям", – отметили в Народном фронте.
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