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Не все добровольцы с Алтая на СВО получают поддержку от региона. Стало известно почему

Правительство края попросили оказывать соцподдержку всем добровольцам

19 января 2023, 08:31, ИА Амител

Народный фронт обратился в правительство Алтайского края с просьбой рассмотреть возможность распространения региональных мер соцподдержки на всех добровольцев, которые находятся в зоне СВО.

"К нам поступают обращения от добровольцев, заключивших контракт в военном комиссариате Алтайского края, но проходящих военную службу в зоне СВО не в именных подразделениях Вооружённых сил РФ "Калашников" и "Алтай". Дело в том, что на эту категорию военнослужащих не распространяется действие постановления правительства Алтайского края № 372 "Об оказании материальной помощи гражданам, проходящим военную службу в Вооружённых силах РФ". А значит, нет и правовых оснований для получения региональных социальных выплат", – говорится в сообщении.

Общественники, учитывая высокую социальную значимость этой проблемы, обратились в правительство края с просьбой рассмотреть возможность распространения региональных мер соцподдержки для этой категории добровольцев.

"Наша позиция: все, кто сейчас защищают Родину, заслуживают равноценной социальной поддержки независимо от принадлежности к батальону", – подчеркнул руководитель реготделения Народного фронта Сергей Войтюк.

 

Комментарии 8

  • Сдаётся мне,что в правительстве региона засели вредители и саботажники.
    19 января, Гость   Ответить
  • Хотят отстроить за 3 миллиарда отель в горном? Хотят купить крузак за 17 млн в Степном Озере?
    19 января, Гость   Ответить
  • У близких друзей погиб сын 11.12.2022. Родителям было отказано в выплате, так как на момент гибели они не были прописаны в Алтайском крае. Выписались 07.12.2022 и прописались 14.12.2022. О гибели сына узнали 20.12.2022. Документы на прописку готовили (договор социального найма). Все это можно подтвердить, запросив документы в соответствующих службах. Но родителям погибшего посоветовали обратиться в суд. Это как? По человечески?
    19 января, Гость   Ответить
  • Они же за правду воюют, по собственной воле, не за деньги За деньги это к вагнеру
    19 января, Гость   Ответить
  • Но родителям погибшего посоветовали обратиться в суд. Вчера умники советовали к Оськиной обращаться....
    19 января, Гость   Ответить
  • Согласен с предыдущим комментатором. Кого принудительно мобилизовали- тем платить, а кто добровольно-это их выбор.
    19 января, Гость   Ответить
  • Погибший парень - ветеран боевых действий, профессиональный военный. Погиб, когда с поля боя спасал раненого бойца и это был не единственный спасенный им товарищ. Меня поражает отношение сотрудников ведомств к родителям погибшего, к отцу, потерявшему единственного сына.
    19 января, Гость   Ответить
  • Погиб,защищая интересы Родины.И тут бюрократия.....
    19 января, Гость   Ответить
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