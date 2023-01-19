Не все добровольцы с Алтая на СВО получают поддержку от региона. Стало известно почему

Правительство края попросили оказывать соцподдержку всем добровольцам

19 января 2023, 08:31, ИА Амител

Народный фронт обратился в правительство Алтайского края с просьбой рассмотреть возможность распространения региональных мер соцподдержки на всех добровольцев, которые находятся в зоне СВО.

"К нам поступают обращения от добровольцев, заключивших контракт в военном комиссариате Алтайского края, но проходящих военную службу в зоне СВО не в именных подразделениях Вооружённых сил РФ "Калашников" и "Алтай". Дело в том, что на эту категорию военнослужащих не распространяется действие постановления правительства Алтайского края № 372 "Об оказании материальной помощи гражданам, проходящим военную службу в Вооружённых силах РФ". А значит, нет и правовых оснований для получения региональных социальных выплат", – говорится в сообщении.

Общественники, учитывая высокую социальную значимость этой проблемы, обратились в правительство края с просьбой рассмотреть возможность распространения региональных мер соцподдержки для этой категории добровольцев.