Чиновники и депутаты проверили, как кормят барнаульских школьников в столовой

Проверка качества питания в барнаульской школе №89 прошла 14 декабря

14 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Столовая школы №89/ Фото: barnaul.org

Специалисты комитета по образованию, родители, депутат барнаульской гордумы Николай Савинский, эксперт Роспотребнадзора Ирина Ферштант и член Совета женщин Лилия Новикова проверили, как кормят детей бесплатным горячим питанием в барнаульской школе №89. Об этом сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Сейчас в столовой питается более чем 1,5 тысячи учеников. 645 из всех учащихся школы обучаются в начальных классах.

"Дети в школе питаются с удовольствием. За последний год меню стало разнообразнее и больше ориентировано на детей. Разнообразность блюд отмечают и родители, нареканий с их стороны не поступало. Конечно, у родителей могут возникать вопросы, но мы их стараемся снимать в рамках родительского контроля", — рассказывает директор школы №89 Ирина Сажаева.

Родители проверяют питание в школе раз в четверть. Мамы и папы учеников могут посмотреть, как накрывают столы и кормят детей, а также самостоятельно попробовать блюда и задать вопросы руководству школы.

Мама одного из учеников Любовь Шадрина рассказала, что замечаний по работе столовой у родителей ещё ни разу не возникало.

"Нареканий и замечаний у меня нет, столовая чистая, блюда подаются свежими и горячими, мне нравится, как кормят наших детей в школе. Конечно, многие ребятишки некоторые блюда не едят, но меню стало разнообразнее, поэтому ребёнок голодным не останется," — рассказала Любовь Шадрина.

Депутат БГД Николай Савицкий также подчеркнул, что рацион у детей "сбалансирован", а в меню присутствуют фрукты. Он отметил, что это "актуально для здоровья ребят в зимний период".

Во время визита проверяющих на завтрак детям давали гречневую кашу, биточки из курицы, облепиховый напиток и мандарины. Школьники отметили, что качество у еды хорошее.

"Завтрак сегодня был вкусный, я съел почти всё. Мне, конечно, больше нравится дни, когда на завтрак дают блинчики или оладушки, это мои любимые блюда в школе", – поделится своими впечатлениями ученик третьего класса Илья.

Общественный контроль нарушений в столовой не выявил. Комиссия отметила, что там были соблюдены все санитарные нормы, сотрудники столовой выполняют необходимые гигиенические требования при работе, а порции соответствуют меню и возрастной потребности детей.