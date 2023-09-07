В школьных столовых Барнаула появится известное ближневосточное блюдо

В прошлом году в школах уже добавили несколько новых блюд

07 сентября 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле решили продолжить общественный контроль за организацией питания школьников, запущенный в 2022 году, пишет "Алтайская правда".

В результате родительского контроля в прошлом году уже добавили новые блюда – творожно-шоколадная запеканка, кнели из курицы и куриные колбаски.

"В разработке также находится люля-кебаб для старшеклассников. Витаминизированные напитки, такие как морсы и компоты, остаются обязательными", – отмечает издание.

Ранее зампред горкома по образованию Наталья Михальчук сообщила, что около 40,5 тыс. учащихся начальных классов получают бесплатное горячее питание в этом году. Кроме того, около двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое питание.