Численность комаров возросла в Алтайском крае

В регионе обрабатывают общественные места от этих насекомых, но в первую очередь важна личная защита

22 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Энтомологи отмечают рост численности комаров в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во второй декаде июня в регионе сложились благоприятные условия для размножения этих насекомых: дожди, высокая трава, водоемы и влажная почва.

"При проведении мониторинговых учетов энтомологами на контрольных водоемах и точках учета установлена высокая среднемесячная численность комаров", – указали в ведомстве.

На 19 июня в крае обработали более 200 га территорий парков, скверов и других зон отдыха. Но эффект временный, поэтому важна и индивидуальная защита.

Чтобы обезопасить себя от комаров:

используйте репелленты;

ставьте москитные сетки на окна;

обрабатывайте двери репеллентом;

применяйте фумигаторы.

Роспотребнадзор также рекомендует дачникам и огородникам закрывать емкости с водой и регулярно скашивать траву.

Ранее замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер объяснил, почему стало много комаров.