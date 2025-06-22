Численность комаров возросла в Алтайском крае
В регионе обрабатывают общественные места от этих насекомых, но в первую очередь важна личная защита
22 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Энтомологи отмечают рост численности комаров в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Во второй декаде июня в регионе сложились благоприятные условия для размножения этих насекомых: дожди, высокая трава, водоемы и влажная почва.
"При проведении мониторинговых учетов энтомологами на контрольных водоемах и точках учета установлена высокая среднемесячная численность комаров", – указали в ведомстве.
На 19 июня в крае обработали более 200 га территорий парков, скверов и других зон отдыха. Но эффект временный, поэтому важна и индивидуальная защита.
Чтобы обезопасить себя от комаров:
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используйте репелленты;
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ставьте москитные сетки на окна;
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обрабатывайте двери репеллентом;
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применяйте фумигаторы.
Роспотребнадзор также рекомендует дачникам и огородникам закрывать емкости с водой и регулярно скашивать траву.
Ранее замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер объяснил, почему стало много комаров.
08:01:53 22-06-2025
Ну наконец-то дождались , ещё бы мошкары побольше и вообще лепота !!! 😎🤗
09:08:21 22-06-2025
Чипировать!
09:40:03 22-06-2025
Как обычно
Территории обрабатывают, а комары прибывают
Вот где золотая жила
12:02:25 22-06-2025
обрабатывали, обрабатывали, не обработали. хороший бизнес, ага.
12:20:01 22-06-2025
Закрывать ёмкости с водой...Пойму Оби тоже закрывать? Кому и зачем такие умные советы раздаются?
12:50:39 22-06-2025
они стали ядовитые. Раньше после укуса просто почесались и все, сейчас горящий отек, опухоль, температура. Не пора ли серьезно посмотреть властям на проблему? заливаться реппелентами не вариант, все не зальешь. Да и держится защита всего несколько часов.
23:40:07 22-06-2025
Роспотребнадзор также рекомендует дачникам и огородникам
- во всем дачники виноваты - не принимают должных мер
09:39:18 23-06-2025
поголовье комаров растет - таков ответ нытикам что в АК всё плохо!