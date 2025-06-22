НОВОСТИОбщество

Численность комаров возросла в Алтайском крае

В регионе обрабатывают общественные места от этих насекомых, но в первую очередь важна личная защита

22 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Mithil Girish / unsplash.com
Фото: Mithil Girish / unsplash.com

Энтомологи отмечают рост численности комаров в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Во второй декаде июня в регионе сложились благоприятные условия для размножения этих насекомых: дожди, высокая трава, водоемы и влажная почва.

"При проведении мониторинговых учетов энтомологами на контрольных водоемах и точках учета установлена высокая среднемесячная численность комаров", – указали в ведомстве.

На 19 июня в крае обработали более 200 га территорий парков, скверов и других зон отдыха. Но эффект временный, поэтому важна и индивидуальная защита.

Чтобы обезопасить себя от комаров:

  • используйте репелленты;

  • ставьте москитные сетки на окна;

  • обрабатывайте двери репеллентом;

  • применяйте фумигаторы.

Роспотребнадзор также рекомендует дачникам и огородникам закрывать емкости с водой и регулярно скашивать траву.

Ранее замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер объяснил, почему стало много комаров.

Алтайский край комары

Комментарии 8

Avatar Picture
Сергей

08:01:53 22-06-2025

Ну наконец-то дождались , ещё бы мошкары побольше и вообще лепота !!! 😎🤗

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ЦУМ ЖИВ!

09:08:21 22-06-2025

Чипировать!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:03 22-06-2025

Как обычно
Территории обрабатывают, а комары прибывают
Вот где золотая жила

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:02:25 22-06-2025

обрабатывали, обрабатывали, не обработали. хороший бизнес, ага.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Filin

12:20:01 22-06-2025

Закрывать ёмкости с водой...Пойму Оби тоже закрывать? Кому и зачем такие умные советы раздаются?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:39 22-06-2025

они стали ядовитые. Раньше после укуса просто почесались и все, сейчас горящий отек, опухоль, температура. Не пора ли серьезно посмотреть властям на проблему? заливаться реппелентами не вариант, все не зальешь. Да и держится защита всего несколько часов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:40:07 22-06-2025

Роспотребнадзор также рекомендует дачникам и огородникам
- во всем дачники виноваты - не принимают должных мер

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:39:18 23-06-2025

поголовье комаров растет - таков ответ нытикам что в АК всё плохо!

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров