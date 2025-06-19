О залповых ливнях и воздушных ударах. Каким будет лето на Алтае и почему так много комаров

"Интересным" назвал нынешний год заместитель начальника Алтайского гидрометцентра Александр Люцигер и объяснил, почему у нас так много штормовых прогнозов

19 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Правда ли, что лето-2025 в Алтайском крае будет жарче прошлогоднего? А ведь прошлый год вошел в пятерку самых жарких. Почему у нас сейчас так много комаров и когда они кончатся? Ждать ли нам прохлады в ближайшие дни? Обо всем этом и не только рассказал в "Переговорке" на amic.ru заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер. Поговорили также, как работает в Алтайском крае метеорологическая служба и почему так много стало штормовых прогнозов. "Катастрофизм в природе увеличивается", – говорит эксперт. Узнали, чего не хватает нашим синоптикам и на каком сервисе точнее всего погодные прогнозы. Ну и, конечно, рассказываем, какие выходные нас ждут после сегодняшнего пика жары (спойлер: готовимся к грозам).

Кто в "Переговорке"



Заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

Родился 29 мая 1963 года в г. Ташкенте.

Образование: Ташкентский гидрометеорологический техникум, АлтГУ, ГМУ.

Трудовая деятельность:

с 1985 по 1990 год – Узгидромет;

с 1990 по 1994 – начальник аэрологической станции "Ташкент";

с 1995 по 2004 – Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, инженер;

с 2004 по 2010 – заместитель начальника Алтайского ЦГМС;

с 2010 по 2021 – начальник Алтайского ЦГМС;

с 2021 по 2023 – начальник Западно-Сибирского УГМС;

с 2023 года – заместитель начальника Алтайского ЦГМС.

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