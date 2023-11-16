Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов

С 1991 года число жителей республики выросло на 22,3%

16 ноября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число жителей Казахстана достигло 20 миллионов человек, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в соцсети X.

Глава государства поздравил соотечественников с этим событием и отметил, что власти продолжат работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.

ТАСС со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана уточняет, что 20-миллионными гражданами страны стали пятеро детей, появившиеся на свет утром 14 ноября.

Там же отметили, что в 1991 году население страны составляло 16,4 миллиона человек. Тем самым с тех пор оно выросло на 22,3%.