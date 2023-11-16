Численность населения Казахстана достигла 20 миллионов
С 1991 года число жителей республики выросло на 22,3%
16 ноября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число жителей Казахстана достигло 20 миллионов человек, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в соцсети X.
Глава государства поздравил соотечественников с этим событием и отметил, что власти продолжат работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства.
ТАСС со ссылкой на Агентство по стратегическому планированию и реформам Казахстана уточняет, что 20-миллионными гражданами страны стали пятеро детей, появившиеся на свет утром 14 ноября.
Там же отметили, что в 1991 году население страны составляло 16,4 миллиона человек. Тем самым с тех пор оно выросло на 22,3%.
15:30:39 16-11-2023
Вот кролики то.....И все бы ничего, но это не лучшая новость для них, на ростущую численность явно пендосия обратит вниманание, и ...ждите соседи, ждите, они явно что нибудь придумают, и разведут войну для уменьшения численности ((( Эти твари на что то иное не способны.
16:53:57 16-11-2023
Гость (15:30:39 16-11-2023) Вот кролики то.....И все бы ничего, но это не лучшая новость... Снова таблеточки пропускаете?
16:54:11 16-11-2023
Ну, в Москве примерно столько жителей. Причём в одной Москве!
17:44:49 16-11-2023
Сильного и талантливого лидера как Путин, у них не было, новые территории с новыми жителями они не присоединяли, аборты они не запрещали, материнский капитал не раздавали, уголовку за склонение к абортам не вводили, высшее образование их женщины все так же получают, тиктоки и инстаграмы с вражеской пропагандой они смотрят, и все равно у них прибывает, а в России нет... Как же так?
03:00:47 17-11-2023
Гость (17:44:49 16-11-2023) Сильного и талантливого лидера как Путин, у них не было, нов... Другой менталитет. В узбекских семьях, а таджикских и т.д. тоже много детей. Независимо от достатка и прочего.
06:26:41 17-11-2023
Гость (17:44:49 16-11-2023) Как же так? это все происки империалистов и мировой закулисы
07:44:13 17-11-2023
Как же так? --- как, например, все арабы и азиаты, у них примерно такая же история
07:39:02 17-11-2023
власти продолжат работу по укреплению семейных ценностей --- это не однополые браки