"Не сгусток крови, а человек". Чем грозит запрет на аборты и нужен ли он Алтаю?
Сейчас число случаев искусственного прерывания беременности находится на минимальном за всю историю страны уровне, и попытка решить проблему через этот аспект – "довольно странный шаг", считают опрошенные amic.ru эксперты
16 ноября 2023, 07:55, Анастасия Чебакова
Власти российских регионов один за другим рапортуют об отказе частных клиник проводить аборты. Прервать беременность теперь нельзя в ряде коммерческих организаций Мордовии, Татарстана, Челябинской области и Крыма. По задумке инициаторов, такая мера позволит разрешить демографический кризис и снижение рождаемости. На эту тему все чаще стали высказываются депутаты Госдумы, общественники, РПЦ и даже Владимир Путин. А что думают об абортных ограничениях алтайские эксперты и клиники? Чем опасен запрет на прерывание беременности и позволит ли он выкарабкаться России из демографической ямы? Обо всем этом – в материале amic.ru.
Чем опасен запрет абортов в частных клиниках?
Подавляющее количество коммерческих клиник сегодня использует медикаментозный метод прерывания беременности, рассказали опрошенные amic.ru акушеры-гинекологи, работающие в частных организациях Барнаула, предлагающих данную услугу. В основном применяются французские, китайские и российские препараты.
"Вся мировая практика, в том числе российская, ориентирована на медикаментозный метод. Чем он хорош? Здесь не используются гормональные препараты – лишь блокируются рецепторы к гормону прогестерону, и организм в течение двух суток начинает готовиться к прерыванию беременности. Для женщин это более безопасный и менее травматичный с точки зрения психоэмоционального и физического состояния вид прерывания беременности. Хирургическое кресло, инструменты, наркоз наносят психологическую травму. А здесь девушка пришла, выпила таблетку, понаблюдалась и ушла", – пояснила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель "Клиники репродуктивного здоровья" в Барнауле Лариса Кобозева.
Хирургический же метод прерывания беременности в основном используют государственные клиники (а по некоторым данным, минимум 70% абортов проводится именно в них). Процедура предполагает использование вакуумной установки и подразумевает собой большее вмешательство в женский организм. В результате может пострадать репродуктивная функция.
"Многие клиники даже не берутся за хирургические аборты. В первую очередь, потому что это затратно. Должна быть наркозная стойка, лекарственный препарат, который нелегко получить. Очень высокая ответственность. Да и смысла нет – женщин, которые ждут до девятой недели, – единицы (медикаментозный аборт можно делать только до девяти недель. – Прим. ред.)", – отмечает Кобозева.
Запрет на аборты в частных клиниках, по ее мнению, значительно усложнит жизнь пациентов, которые привыкли пользоваться их услугами. Ляжет нагрузка и на систему здравоохранения региона, при том что сейчас в отрасли и так наблюдается острая нехватка кадров, говорит она.
"Вся нагрузка ляжет на плечи государственных клиник, врачей, стационаров. Система здравоохранения точно не вытянет эту ситуацию. Учитывая сложность процедуры хирургического аборта, представляете, сколько раз женщина должна будет прийти на прием? При нынешнем дефиците врачей ей будет трудно записаться. А если доктор заболел, что делать? Если у нашей пациентки что-то случилось, она может нас "выдернуть" в выходной, чтобы мы приехали и понаблюдали ее. В государственных учреждениях такого нет", – утверждает собеседница.
Лариса Николаевна работает в сфере гинекологии уже более 30 лет. По ее наблюдениям, "сформировалось целое поколение женщин, которые ходят только в частные клиники и не знают, как открывается дверь в государственную". Часть из них будет пользоваться услугами медорганизаций, делающих аборты нелегально. А их число с принятием инициативы кратно увеличится, уверена она. И это – еще одна обратная сторона запрета на "частные" аборты.
"Аборты проводить не перестанут. Они лишь перейдут в нелегальную сферу. Мы это проходили несколько лет назад, когда запрещали делать прерывания беременности в частных клиниках. Ни к чему хорошему это не привело. Женщины умирали от сепсиса, были подкидыши и другие последствия", – рассказала на условиях анонимности руководитель еще одного медучреждения.
С ней согласилась зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению, директор института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева. Она напомнила, что во времена СССР неоднократно поднимались подобные инициативы, "но ни к чему хорошему они не привели".
"Это большое достижение, что в нашей стране у женщины есть выбор, как ей поступить. А задача врачей – объяснить негативные последствия решения. Если женщину пытаться остановить, она пойдет и сделает аборт криминальным образом. И потеряет больше здоровья, а, может быть, и вообще возможность деторождения", – высказалась политик.
Перекрывают кислород
Некоторые участники "абортного" рынка выразили уверенность, что на фоне проблем с демографией и особой озабоченностью государства решением вопроса, оно будет ужесточать условия для проведения абортов в стране. Сейчас максимальный срок хирургического метода прерывания беременности составляет 12 недель, и по слухам, говорит одна из руководителей учреждений, его планируют сократить до восьми.
При этом надзор государства за частными клиниками, делающими аборты, уже усилился, отмечает пожелавшая остаться анонимной собеседница. Организации должны ежемесячно и ежегодно направлять отчеты в различные ведомства, содержащие информацию: сколько, кому и по каким основаниям провели "чистку". А недавно Росздравнадзор обязал частные клиники еженедельно отправлять соответствующие документы.
Впрочем, недобросовестные клиники, которые существенно занижают данные об абортах, тоже есть, утверждает женщина. Кстати, о такой тенденции неоднократно заявляли ряд депутатов Госдумы, а также РПЦ. По их словам, частные организации, предоставляя искаженные данные, влияют на общую статистику абортов в России.
"Сейчас пациенток, желающих сделать аборт, стало значительно меньше. Поэтому некоторые клиники хватают любую женщину, не "пропуская" ее через психолога, не требуя сдачи анализов и других требований. Цель одна – заработать деньги", – делится врач.
А вот Лариса Кобозева, наоборот, уверена, что оснований занижать данные у частных клиник нет. Сейчас, напротив, процессы стали прозрачнее, утверждает она. А ситуации, когда клиники ради выгоды пытаются склонить женщину на "прочищающую" процедуру, и вовсе остались в прошлом.
Если уж на то пошло, отмечают собеседницы, с точки зрения прибыли клиникам выгоднее, чтобы женщина сохранила ребенка и состояла на учете, нежели сделала "одноразовый" аборт.
"Сейчас многие доктора стали отказываться делать аборты. Не хотят этим заниматься. А уговаривать – брать грех на душу, тем более", – отметила Кобозева.
Она недоумевает, почему государство объявило войну частным клиникам, ведь "конкурентами они не являются".
"У нас очень снизилась рождаемость. А что это значит? Нужно искать виноватого", – заключила Кобозева.
Какая рождаемость в Алтайском крае?
По данным Алтайкрайстата, в 2022 году в Алтайском крае родилось 17,5 тысячи детей (из них 10 тысяч – в городах, 7,4 тысячи – в селах). Это сразу на 7,5% меньше, чем в 2021 году. В январе-сентябре 2023 года в регионе появились на свет 12,6 тыс. детей, что на 773 меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Самый высокий коэффициент рождаемости с 1990 года в регионе фиксировали в 1990, 2012, 2013, 2014 годах. Для сравнения: если в 1990 году показатель составлял 1,9, то в 2022 году – 1,3.
"Эмбрион чувствует боль"
Но снизилось не только число новорожденных, но и количество самих абортов. И не последнюю роль в этом играет практика предабортного консультирования и "недель тишины", отмечают собеседницы. Такая методика стала обязательной с 2012 года. После первичного осмотра акушер-гинеколог направляет женщину, решившуюся на аборт, на прием к психологу. А тот должен сформировать у пациентки "сознание необходимости вынашивать плод".
В рекомендации врачам, разработанной Минздравом РФ в 2017 году, например, говорится, что психологи должны дать женщине понять, что это "не сгусток крови, а человек", что с восьмой недели эмбрион чувствует боль и умеет сосать палец. Один из пунктов рекомендаций гласит: врач обязан помнить, что единственное установленное законом показание для прерывания беременности – изнасилование, а "не хочу, не в моих планах" – нет.
Кроме того, женщины обязаны заполнить анкету, в которой должны указать причину решения прервать развитие плода. Также пациенткам клиник вручают памятки, где указаны социальные льготы и меры поддержки, на которые сможет рассчитывать будущая мать. Такие процедуры проводятся и в государственных, и в частных клиниках.
Как рассказала психолог одной из барнаульских клиник, предлагающих услугу прерывания беременности, большинство пациенток, приходящих к ней на прием, – женщины, которые имеют двух и более детей. Основной причиной отказа от рождения ребенка они называют низкий уровень доходов семьи, не позволяющий "поднять" третьего и последующего детей. На втором месте – женщины за 40 лет, которые в силу возраста боятся не выносить здоровое потомство. Снизился и возрастной порог для прерывания беременности – сейчас в кабинеты для таких процедур все чаще попадают дети от 12 до 14 лет, говорит врач.
"Часто женщины идут на консультации с готовым выбором. Начинается сопротивление, мол, вы на меня давите. Тут важно аккуратно дать понять, что у тебя нет цели навредить или каким-то образом повлиять на выбор. В любом случае он останется за пациентом. Те, кто решились на аборт, часто говорят, что после кабинета психолога уже идут на процедуру в осознанном и эмоционально стабильном состоянии", – рассказывает собеседница.
Выползти из демографической ямы
В чем в чем, но в том, что запретами на аборты демографическую проблему не решить, уверены все опрошенные amic.ru эксперты.
По словам доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексея Еремина, зачастую подобные ограничения по прерыванию беременности в странах вводят, когда к власти приходят политики консервативного толка. По такому пути, например, в XXI веке пошли Венгрия, Польша и несколько других европейских и западных стран, отметил он. Где-то, например в Польше, запрет привел к массовым демонстрациям женщин, пытавшихся отстоять свои права.
Демограф напомнил, что СССР стал одной из первых стран, легализовавшей аборты (1920 год). Однако после голода 1930-х годов решил ограничить это право. Но ни в российской, ни в истории других государств абортные ограничения не привели к желаемым результатам, отметил Еремин.
"Ни в одной стране мира, которая пробовала пойти по такому пути, к устойчивому долгосрочному росту уровня рождаемости запреты на аборты не привели. Улучшение демографической ситуации – очень сложная, долгосрочная задача. У тех стран, которые брались за это, уходили десятилетия, чтобы получился какой-то устойчивый результат. Да, если у нас задача – конъюнктурно увеличить на один год показатели, запреты могут дать эффект. Люди будут рожать, понимая, что у них отобрали право прервать беременность. Однако другие уже не пойдут по этому пути. Если стоит задача полноценно решить проблему, нужно приготовиться, что это будет долго, дорого и без гарантированного надежного результата. Число детей – результат многого количества факторов. Как показывает история последних двух тысяч лет, здесь нет простых рецептов", – заключил эксперт.
По словам Еремина, за ограничениями на прерывание развития плода последует рост числа нежеланных детей, и какова будет их судьба во взрослой жизни – вопрос. Он также добавил, что сейчас число абортов находится на минимальном за всю историю страны уровне, и попытка решить проблему через этот аспект – "довольно странный шаг".
"У нас есть масса других демографических классических показателей, объективно очень плохих. Но об этом особо не кричат. Например, повышенная смертность в сравнении со странами с сопоставимым уровнем развития. Смертность от алкоголя, ДТП. А это внешние, устранимые причины. С ними нужно бороться, принимая мощные программы, увеличивая финансирование. Но на это уйдут, повторюсь, десятилетия", – подчеркнул ученый.
В том, что запреты на прерывание беременности не решает проблему, уверен и депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он предложил свой "рецепт" решения проблемы.
"Я понимаю озабоченность авторов [инициативы], демографический показатель сейчас в стране далеко не самый лучший. Растет смертность, снижается рождаемость. Нужно разговаривать с женщинами, которые не хотят заводить детей. Поддерживать матерей финансово. Формы и методы работы уже давно опробованы на практике. Некоторые из них эффективные, например, материнский капитал. Но, наверное, они себя исчерпали. Нужно разрабатывать новые меры исходя из сегодняшней ситуации. А сегодня нам нужно стимулировать уже первую беременность, потому что немало случаев, когда 30-летние женщины не видят себя в материнстве", – пояснил Бессарабов.
На вопрос amic.ru о том, планирует ли Алтайский край присоединиться к другим регионам РФ, пошедшим по пути ограничений на прерывание беременности, в правительстве региона ответить не смогли. По данным влиятельных источников, вопрос рассматривать в ближайшее время не планируют. Но учитывая серьезную просадку демографических показателей, ухудшающихся из года в год, можно предположить, что антиабортные предложения могут снова появиться на повестке дня уже в ближайшие годы.
08:13:12 16-11-2023
Аборт - это осознанный выбор женщины, а не государства. И таким должен оставаться.
10:34:43 16-11-2023
Гость (08:13:12 16-11-2023) Аборт - это осознанный выбор женщины, а не государства. И та... Убийство собственного ребёнка - осознанный выбор?
11:36:30 16-11-2023
Чучмек (10:34:43 16-11-2023) Убийство собственного ребёнка - осознанный выбор?... Убийство сперматозоидов - осознанный выбор? Каждый из них мог бы стать человеком. Если бы да кабы. А если убили мужика, который мог бы создать семью и троих детей вырастить? Это тройное убийство?
13:44:47 16-11-2023
Чучмек (10:34:43 16-11-2023) Убийство собственного ребёнка - осознанный выбор?... Да. Это право женщины решать - рожать ей очередного ребенка или нет. Вот после родов аборт уже не сделаешь.
11:05:50 16-11-2023
Гость (08:13:12 16-11-2023) Аборт - это осознанный выбор женщины, а не государства. И та... про средства контрацепции не слышали, нет?
13:48:05 16-11-2023
Гость (11:05:50 16-11-2023) про средства контрацепции не слышали, нет? ... Всякие случаи бывают. Например, женщина планировала ребенка. Но заболела на раннем сроке беременности. Или произошла неполная отслойка плодного яйца. Или еще что. Поэтому женщина принимает решение прервать такую беременность.
14:00:28 16-11-2023
Гость (11:05:50 16-11-2023) про средства контрацепции не слышали, нет? ... нет ни одного контрацептива, который давал бы 100% гарантию.
09:06:16 16-11-2023
..то есть государство готово обеспечить дет домами и по выходу квартирами отказников??? Смело,товарищи смело..
14:31:47 16-11-2023
Сергей (09:06:16 16-11-2023) ..то есть государство готово обеспечить дет домами и по выхо... Государство будет сначала трясти с матери алименты, а в 18 лет дитятко придет претендовать на долю в квартире матери. Так что нет, государство не готово. Был вариант анонимности - бэби-боксы. Но эту практику быстренько прикрыли, а то ишь, чего захотели - чтобы государство кого-то там обеспечивало.
09:06:41 16-11-2023
Чтобы повысить рождаемость нужно создать необходимые для этого условия. Прежде всего это адекватный уровень заработной платы. Конечно хорошо, что дают материнский капитал, но на что содержать женщину пока она беременна и в декрете? Нужно сделать так, чтобы мужик мог, работая один, тащить всю семью, а женщина могла бы вообще не работать и заниматься домом и детьми, если у нее будет такое желание. Женщина вынуждена работать, ибо мужик зачастую просто не потянет один всю семью. А если второй и третий ребенок - да это фантастика.
09:54:23 16-11-2023
ыть (09:06:41 16-11-2023) Чтобы повысить рождаемость нужно создать необходимые для это... Абсолютно согласен!!!!!!!!!!!!!!!
13:10:20 16-11-2023
ыть (09:06:41 16-11-2023) Чтобы повысить рождаемость нужно создать необходимые для это... а если мужик не хочет работать и не заставишь, государство все равно должно?
09:08:20 16-11-2023
У нас реально скотоферма? Женщин скоро, как коров, палочкой осеменять начнут. А запретите аборты - уменьшите количество женщин. Или вам оно того и надо?
09:32:19 16-11-2023
А государство не думало больше детских садов построить? Чтобы место в саду давали не в три года, а раньше,чтобы женщина могла на работу выйти, т.к. декретные платятся только до 1,5 лет, а детский сад дают ближе к трем. И чтобы зарплаты у воспитателей были достойные, а то некому работать. И зарплаты учителям поднять, в школах не хватает учителей, детей учить некому. А то рожать-рожайте, а где потом воспитывать и учить детей- не понятно. Педиатров острая нехватка в детских поликлиниках, не у кого лечить детей. Куда не плюнь - проблема не в нерождении ребенка, а что государство не создает полноценных условий для полноценного взросления и становления ребенка.
09:51:10 16-11-2023
«Как добиться хорошей рождаемости в России» Думаю достаточно в детских домах открыть пункт приема детей, сдаешь ребенка, тебе платят скажем 1 млн руб проданный ребенок потом должен выкупить себя из рабства, как выплатит 3млн государству, так становится свободным гражданином))
10:14:36 16-11-2023
Скрепненько. Духовненько. Вот уже выясняется, что и учиться не обязательно - сразу рожать. Можно к школьным экзаменам не допускать, пока не родят. А еще лучше прямо в конституции закрепить - дважды в год рожать хотя бы.
10:15:03 16-11-2023
А как случаи изнасилования и последующей беременностью? Женщине не нужен этот ребёнок, от какого то насильника, и ей откажут в аборте?
10:29:07 16-11-2023
Гость (10:15:03 16-11-2023) А как случаи изнасилования и последующей беременностью? Женщ... что значит не нужен, нужно не только о себе думать, нужно для государства, а то ваще вымрем
10:39:12 16-11-2023
Гость (10:29:07 16-11-2023) что значит не нужен, нужно не только о себе думать, нужно дл... а государство(если оно у нас есть) о НАС задумывается(не говоря о том что думает) ?
12:35:58 16-11-2023
гость (10:39:12 16-11-2023) а государство(если оно у нас есть) о НАС задумывается(не гов... вот о ком, о многодетных просто деньгами забрасывают, уже не знают что еще бесплатно выдать
21:53:08 16-11-2023
Гость (12:35:58 16-11-2023) вот о ком, о многодетных просто деньгами забрасывают, уже не... не надо фонтанировать сказками,если такое было в реалии,то почти все семьи были многодетны и таких проблем как сейчас не возникало
10:44:57 16-11-2023
Гость (10:29:07 16-11-2023) что значит не нужен, нужно не только о себе думать, нужно дл... ну с такими идеями как у вас, луче уж вам вымереть как мамонтам.
10:46:43 16-11-2023
Гость (10:15:03 16-11-2023) А как случаи изнасилования и последующей беременностью? Женщ... постинор в помощ
11:07:15 16-11-2023
Гость (10:46:43 16-11-2023) постинор в помощ... Такие средства тоже хотят запретить, если уже не повернули.
10:07:25 17-11-2023
Гость (10:15:03 16-11-2023) А как случаи изнасилования и последующей беременностью? Женщ... читайте внимательнее врач обязан помнить, что единственное установленное законом показание для прерывания беременности – изнасилование
10:49:38 16-11-2023
Ну что вы хотели, страна вернулась в средневековье.
11:05:19 16-11-2023
психологическая травма из-за кресла....а то, что живого ребенка убивает от этого травмы нет....
13:53:38 16-11-2023
гость (11:05:19 16-11-2023) психологическая травма из-за кресла....а то, что живого ребе... Это не ребенок еще, это эмбрион. Вы еще над яйцеклетками поплачьте во время менструаций. Или над спермотазоидами во время эякуляции.
11:09:15 16-11-2023
рожаете детей для государства? послушать всех комментаторов, так им все кругом должны. если бы ваши бабушки и дедушки так думали, то вас на свете бы не было. люди в войну и после войны рожали и не одному ребенку и ни от кого ничего не ждали. а про аборт скажу одно- голова на плечах должна быть, сейчас куча средств контрацепции, отвечать за свои поступки нужно не ценой жизни невинного ребеночка
12:29:30 16-11-2023
гость (11:09:15 16-11-2023) рожаете детей для государства? послушать всех комментаторов,... вот только не надо заводить эту мантру про то, что "люди в войну и после войны рожали и не одному ребенку и ни от кого ничего не ждали". Тогда было социалистическое государство и оно всячески помогало людям насколько было ресурсов, помогали организации, где родители работали, профсоюзы, были бесплатные молочные кухни, ночные ясли и детсады, педиатры ходили по вызовам, детские санатории, продленки в школах, кружки в Домах пионеров, спортивные секции, игровые комнаты при ЖЭКах, кроме этого соседи, которые всегда знали, где находятся не только свои дети, но и соседские, неравнодушные люди в обществе, которые могли помочь ребенку в случае чего. Сейчас этого ничего нет со стороны государства, которое не просило рожать детей, плюс само общество поменялось, всем плевать на всех, хоть умирай на пороге ребенок или взрослый. никто не подойдет и не поможет. И это тоже результат политики государства и реформ в медицине, образовании, культуре, общественного разделения, как бы оно не открещивалось от этого. А теперь государство спохватилось про демографию, самим то не смешно.
12:46:02 16-11-2023
гость (11:09:15 16-11-2023) рожаете детей для государства? послушать всех комментаторов,... рожаете детей для государства? - Нет. Но какого х..на это государство лезет в частную жизнь? Хочет поучаствовать? Ну так значит с него и спрос за это!!! А если ничего не должно, то и нечего нос совать в чужие дела! Без сопливых разберемся рожать или не рожать и спрашивать никого не будем, ясно?
13:45:43 16-11-2023
Гость (12:46:02 16-11-2023) рожаете детей для государства? - Нет. Но какого х..на это го... вряд ли не разберешься. И тебя в этом случае вызовут куда надо и подскажут как правильно поступать и какие ценности сейчас преобладают в нашей стране. А если будешь детей уничтожать злонамеренно- отправишься лес валить лет на восемь
13:54:24 16-11-2023
майор (13:45:43 16-11-2023) вряд ли не разберешься. И тебя в этом случае вызовут куда на... То есть ежели кто-то рожать не хочет, да и вообще замуж выходить - будете принудительно оплодотворять? Социальное скотоводство как оно есть, ага.
14:09:09 16-11-2023
Гость (13:54:24 16-11-2023) майор (13:45:43 16-11-2023) вряд ли не разберешься. И ... В СССР был налог на бездетность, его платили, если к 20 годам еще не родили ребенка.
13:54:29 16-11-2023
майор (13:45:43 16-11-2023) вряд ли не разберешься. И тебя в этом случае вызовут куда на... Иди в зад со своими провокациями. Или вы хохол?
14:07:12 16-11-2023
майор (13:45:43 16-11-2023) вряд ли не разберешься. И тебя в этом случае вызовут куда на... что за инфантильные киношные фантазии? Рассказ служанки пересмотрели? Никто никуда никого не вызовет - всем плевать, в наших гос.структурах всегда работали, работают и будут работать спустя рукава, только отчеты писать умеют, штаны протирают и популистские лозунги транслируют
13:50:36 16-11-2023
гость (11:09:15 16-11-2023) рожаете детей для государства? послушать всех комментаторов,... Еще одна. Причин для аборта может быть множество. И решение о прерывании беременности может прийти неожиданно. Хотя сначала женщина была не против рожать.
13:51:21 16-11-2023
гость (11:09:15 16-11-2023) рожаете детей для государства? послушать всех комментаторов,... Это не ребеночек, а эмбрион. Сопли свои розовые приберегите для куриц.
13:41:39 16-11-2023
на западе все начиналась с права женщины на аборт. И ехало в том направлении. Сегодня если кто не в курсе в Канаде безработному предлагается эвтаназия - то есть укол яда и похороны забесплатно. Нет работы придут и предложат. Пока предложать добровольно и по хорошему. В будующем предполагается не спрашивать - сразу отправлять СССР с 90х тоже шел ровно в том же направлении. Пора с этим заканчивать. Ребенок с момента зачатия охраняется государством. Ясно?
13:49:11 16-11-2023
майор (13:41:39 16-11-2023) на западе все начиналась с права женщины на аборт. И ехало в... Ребенок только после рождения начинает считаться гражданином РФ. ДО рождения женщина сама решает, что делать с беременностью.
14:31:32 16-11-2023
майор (13:41:39 16-11-2023) на западе все начиналась с права женщины на аборт. И ехало в... Сегодня если кто не в курсе в Канаде безработному предлагается эвтаназия - ссылку на официальный источник Канады, пожалуйста? Номер закона, подтвержденные данные применения эвтаназии к безработным, имена усопших?
16:30:44 16-11-2023
майор (13:41:39 16-11-2023) на западе все начиналась с права женщины на аборт. И ехало в... Только что из Канады? Хотели укол сделать, но сбежал? "будующий", блин. Русский язык подучи, ботоферма.
13:52:37 16-11-2023
Охраняемое государством право плодить нищету в диком количестве не очень то идейка
13:53:08 16-11-2023
майор (13:41:39 16-11-2023) на западе все начиналась с права женщины на аборт. И ехало в... Никак нет! Если с момента зачатия это ребенок, то а) почему на него пособия платятся только с момента рождения, а не с момента зачатия? Тем самым государством, которое его якобы охраняет. б) Если это ребенок, то тело женщины ему какбэ ни к чему. Пусть покидает его и существует отдельно, не заставляя женщину тратить ресурсы и здоровье. И никаких вопросов ни к кому не будет. в) А за выкидыш бум как за убийство сажать? А за мертворожденного или там замершую беременность сразу на кол, или что? И т.д. Но вы продолжайте, продолжайте. Дождетесь, что женщины не то что рожать, отношения с мужиками перестанут поддерживать)
14:04:47 16-11-2023
Гость (13:53:08 16-11-2023) Никак нет! Если с момента зачатия это ребенок, то а) почему ... Потому что до рождения это не ребенок, это сначала плодное яйцо, потом эмбрион (как раз когда делают аборты), потом зародыш, далее - плод. Чтобы стать человеком, надо родиться и доказать, что ты можешь жить в этом мире вне тела матери.
14:19:38 16-11-2023
родилось 17,5 тысячи детей (из них 10 тысяч – в городах, 7,4 тысячи – в селах) ------- а 0,1 тысячи где???
12:26:48 20-11-2023
Чтобы стимулировать молодую семью к рождению ребенка надо давать квартиры, хотя бы студии. А то молодые люди живут на съёмной квартире: одна зарплата уходит на квартиру, вторая на житьё и что то отложить на первоначальный ипотечный взнос не представляется возможным. А еще есть риск потерять работу или заболеть... и куда идти? еще и с ребенком. Проработайте, что квартира может быть переведена в собственность , только при условии рождения ребенка. А потом, уже продав данную квартиру, они смогут улучшить свое жилье и взять ипотеку на двух или трехкомнатную квартиру. И не надо никаких материнских капиталов...Просто обеспечьте бесплатным жильем. Считаю что такая мера может привести к повышению рождаемости. Спросите у молодых пар, почему они не заводят детей, и более чем в половине случаев на первом месте будет отсутствие своего жилья.
07:56:03 23-11-2023
интересно читать про плодное яйцо.... вы-то живете, мама ваша почему-то не вырезала плодное яйцо, дала жизнь, воспитала, и не думаю, что ей легко было. ныть и ждать подачек от государства - это тема. зачать сумели? так и растите дитя