Сейчас число случаев искусственного прерывания беременности находится на минимальном за всю историю страны уровне, и попытка решить проблему через этот аспект – "довольно странный шаг", считают опрошенные amic.ru эксперты

16 ноября 2023, 07:55, Анастасия Чебакова

Фото: unsplash.com

Власти российских регионов один за другим рапортуют об отказе частных клиник проводить аборты. Прервать беременность теперь нельзя в ряде коммерческих организаций Мордовии, Татарстана, Челябинской области и Крыма. По задумке инициаторов, такая мера позволит разрешить демографический кризис и снижение рождаемости. На эту тему все чаще стали высказываются депутаты Госдумы, общественники, РПЦ и даже Владимир Путин. А что думают об абортных ограничениях алтайские эксперты и клиники? Чем опасен запрет на прерывание беременности и позволит ли он выкарабкаться России из демографической ямы? Обо всем этом – в материале amic.ru.

Чем опасен запрет абортов в частных клиниках?

Подавляющее количество коммерческих клиник сегодня использует медикаментозный метод прерывания беременности, рассказали опрошенные amic.ru акушеры-гинекологи, работающие в частных организациях Барнаула, предлагающих данную услугу. В основном применяются французские, китайские и российские препараты.

"Вся мировая практика, в том числе российская, ориентирована на медикаментозный метод. Чем он хорош? Здесь не используются гормональные препараты – лишь блокируются рецепторы к гормону прогестерону, и организм в течение двух суток начинает готовиться к прерыванию беременности. Для женщин это более безопасный и менее травматичный с точки зрения психоэмоционального и физического состояния вид прерывания беременности. Хирургическое кресло, инструменты, наркоз наносят психологическую травму. А здесь девушка пришла, выпила таблетку, понаблюдалась и ушла", – пояснила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, руководитель "Клиники репродуктивного здоровья" в Барнауле Лариса Кобозева.

Хирургический же метод прерывания беременности в основном используют государственные клиники (а по некоторым данным, минимум 70% абортов проводится именно в них). Процедура предполагает использование вакуумной установки и подразумевает собой большее вмешательство в женский организм. В результате может пострадать репродуктивная функция.

"Многие клиники даже не берутся за хирургические аборты. В первую очередь, потому что это затратно. Должна быть наркозная стойка, лекарственный препарат, который нелегко получить. Очень высокая ответственность. Да и смысла нет – женщин, которые ждут до девятой недели, – единицы (медикаментозный аборт можно делать только до девяти недель. – Прим. ред.)", – отмечает Кобозева.

Запрет на аборты в частных клиниках, по ее мнению, значительно усложнит жизнь пациентов, которые привыкли пользоваться их услугами. Ляжет нагрузка и на систему здравоохранения региона, при том что сейчас в отрасли и так наблюдается острая нехватка кадров, говорит она.

"Вся нагрузка ляжет на плечи государственных клиник, врачей, стационаров. Система здравоохранения точно не вытянет эту ситуацию. Учитывая сложность процедуры хирургического аборта, представляете, сколько раз женщина должна будет прийти на прием? При нынешнем дефиците врачей ей будет трудно записаться. А если доктор заболел, что делать? Если у нашей пациентки что-то случилось, она может нас "выдернуть" в выходной, чтобы мы приехали и понаблюдали ее. В государственных учреждениях такого нет", – утверждает собеседница.

Фото: unsplash.com

Лариса Николаевна работает в сфере гинекологии уже более 30 лет. По ее наблюдениям, "сформировалось целое поколение женщин, которые ходят только в частные клиники и не знают, как открывается дверь в государственную". Часть из них будет пользоваться услугами медорганизаций, делающих аборты нелегально. А их число с принятием инициативы кратно увеличится, уверена она. И это – еще одна обратная сторона запрета на "частные" аборты.

"Аборты проводить не перестанут. Они лишь перейдут в нелегальную сферу. Мы это проходили несколько лет назад, когда запрещали делать прерывания беременности в частных клиниках. Ни к чему хорошему это не привело. Женщины умирали от сепсиса, были подкидыши и другие последствия", – рассказала на условиях анонимности руководитель еще одного медучреждения.

С ней согласилась зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению, директор института клинической медицины АГМУ Елена Хрусталева. Она напомнила, что во времена СССР неоднократно поднимались подобные инициативы, "но ни к чему хорошему они не привели".

"Это большое достижение, что в нашей стране у женщины есть выбор, как ей поступить. А задача врачей – объяснить негативные последствия решения. Если женщину пытаться остановить, она пойдет и сделает аборт криминальным образом. И потеряет больше здоровья, а, может быть, и вообще возможность деторождения", – высказалась политик.

Перекрывают кислород

Некоторые участники "абортного" рынка выразили уверенность, что на фоне проблем с демографией и особой озабоченностью государства решением вопроса, оно будет ужесточать условия для проведения абортов в стране. Сейчас максимальный срок хирургического метода прерывания беременности составляет 12 недель, и по слухам, говорит одна из руководителей учреждений, его планируют сократить до восьми.

При этом надзор государства за частными клиниками, делающими аборты, уже усилился, отмечает пожелавшая остаться анонимной собеседница. Организации должны ежемесячно и ежегодно направлять отчеты в различные ведомства, содержащие информацию: сколько, кому и по каким основаниям провели "чистку". А недавно Росздравнадзор обязал частные клиники еженедельно отправлять соответствующие документы.

Впрочем, недобросовестные клиники, которые существенно занижают данные об абортах, тоже есть, утверждает женщина. Кстати, о такой тенденции неоднократно заявляли ряд депутатов Госдумы, а также РПЦ. По их словам, частные организации, предоставляя искаженные данные, влияют на общую статистику абортов в России.

"Сейчас пациенток, желающих сделать аборт, стало значительно меньше. Поэтому некоторые клиники хватают любую женщину, не "пропуская" ее через психолога, не требуя сдачи анализов и других требований. Цель одна – заработать деньги", – делится врач.

Фото: unsplash.com

А вот Лариса Кобозева, наоборот, уверена, что оснований занижать данные у частных клиник нет. Сейчас, напротив, процессы стали прозрачнее, утверждает она. А ситуации, когда клиники ради выгоды пытаются склонить женщину на "прочищающую" процедуру, и вовсе остались в прошлом.

Если уж на то пошло, отмечают собеседницы, с точки зрения прибыли клиникам выгоднее, чтобы женщина сохранила ребенка и состояла на учете, нежели сделала "одноразовый" аборт.

"Сейчас многие доктора стали отказываться делать аборты. Не хотят этим заниматься. А уговаривать – брать грех на душу, тем более", – отметила Кобозева.

Она недоумевает, почему государство объявило войну частным клиникам, ведь "конкурентами они не являются".

"У нас очень снизилась рождаемость. А что это значит? Нужно искать виноватого", – заключила Кобозева.

Какая рождаемость в Алтайском крае?



По данным Алтайкрайстата, в 2022 году в Алтайском крае родилось 17,5 тысячи детей (из них 10 тысяч – в городах, 7,4 тысячи – в селах). Это сразу на 7,5% меньше, чем в 2021 году. В январе-сентябре 2023 года в регионе появились на свет 12,6 тыс. детей, что на 773 меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Самый высокий коэффициент рождаемости с 1990 года в регионе фиксировали в 1990, 2012, 2013, 2014 годах. Для сравнения: если в 1990 году показатель составлял 1,9, то в 2022 году – 1,3.

"Эмбрион чувствует боль"

Но снизилось не только число новорожденных, но и количество самих абортов. И не последнюю роль в этом играет практика предабортного консультирования и "недель тишины", отмечают собеседницы. Такая методика стала обязательной с 2012 года. После первичного осмотра акушер-гинеколог направляет женщину, решившуюся на аборт, на прием к психологу. А тот должен сформировать у пациентки "сознание необходимости вынашивать плод".

В рекомендации врачам, разработанной Минздравом РФ в 2017 году, например, говорится, что психологи должны дать женщине понять, что это "не сгусток крови, а человек", что с восьмой недели эмбрион чувствует боль и умеет сосать палец. Один из пунктов рекомендаций гласит: врач обязан помнить, что единственное установленное законом показание для прерывания беременности – изнасилование, а "не хочу, не в моих планах" – нет.

Кроме того, женщины обязаны заполнить анкету, в которой должны указать причину решения прервать развитие плода. Также пациенткам клиник вручают памятки, где указаны социальные льготы и меры поддержки, на которые сможет рассчитывать будущая мать. Такие процедуры проводятся и в государственных, и в частных клиниках.

Как рассказала психолог одной из барнаульских клиник, предлагающих услугу прерывания беременности, большинство пациенток, приходящих к ней на прием, – женщины, которые имеют двух и более детей. Основной причиной отказа от рождения ребенка они называют низкий уровень доходов семьи, не позволяющий "поднять" третьего и последующего детей. На втором месте – женщины за 40 лет, которые в силу возраста боятся не выносить здоровое потомство. Снизился и возрастной порог для прерывания беременности – сейчас в кабинеты для таких процедур все чаще попадают дети от 12 до 14 лет, говорит врач.

"Часто женщины идут на консультации с готовым выбором. Начинается сопротивление, мол, вы на меня давите. Тут важно аккуратно дать понять, что у тебя нет цели навредить или каким-то образом повлиять на выбор. В любом случае он останется за пациентом. Те, кто решились на аборт, часто говорят, что после кабинета психолога уже идут на процедуру в осознанном и эмоционально стабильном состоянии", – рассказывает собеседница.

Выползти из демографической ямы

В чем в чем, но в том, что запретами на аборты демографическую проблему не решить, уверены все опрошенные amic.ru эксперты.

По словам доцента кафедры экономической географии и картографии АлтГУ Алексея Еремина, зачастую подобные ограничения по прерыванию беременности в странах вводят, когда к власти приходят политики консервативного толка. По такому пути, например, в XXI веке пошли Венгрия, Польша и несколько других европейских и западных стран, отметил он. Где-то, например в Польше, запрет привел к массовым демонстрациям женщин, пытавшихся отстоять свои права.

Фото: unsplash.com

Демограф напомнил, что СССР стал одной из первых стран, легализовавшей аборты (1920 год). Однако после голода 1930-х годов решил ограничить это право. Но ни в российской, ни в истории других государств абортные ограничения не привели к желаемым результатам, отметил Еремин.

"Ни в одной стране мира, которая пробовала пойти по такому пути, к устойчивому долгосрочному росту уровня рождаемости запреты на аборты не привели. Улучшение демографической ситуации – очень сложная, долгосрочная задача. У тех стран, которые брались за это, уходили десятилетия, чтобы получился какой-то устойчивый результат. Да, если у нас задача – конъюнктурно увеличить на один год показатели, запреты могут дать эффект. Люди будут рожать, понимая, что у них отобрали право прервать беременность. Однако другие уже не пойдут по этому пути. Если стоит задача полноценно решить проблему, нужно приготовиться, что это будет долго, дорого и без гарантированного надежного результата. Число детей – результат многого количества факторов. Как показывает история последних двух тысяч лет, здесь нет простых рецептов", – заключил эксперт.

По словам Еремина, за ограничениями на прерывание развития плода последует рост числа нежеланных детей, и какова будет их судьба во взрослой жизни – вопрос. Он также добавил, что сейчас число абортов находится на минимальном за всю историю страны уровне, и попытка решить проблему через этот аспект – "довольно странный шаг".

"У нас есть масса других демографических классических показателей, объективно очень плохих. Но об этом особо не кричат. Например, повышенная смертность в сравнении со странами с сопоставимым уровнем развития. Смертность от алкоголя, ДТП. А это внешние, устранимые причины. С ними нужно бороться, принимая мощные программы, увеличивая финансирование. Но на это уйдут, повторюсь, десятилетия", – подчеркнул ученый.

В том, что запреты на прерывание беременности не решает проблему, уверен и депутат Госдумы Даниил Бессарабов. Он предложил свой "рецепт" решения проблемы.

"Я понимаю озабоченность авторов [инициативы], демографический показатель сейчас в стране далеко не самый лучший. Растет смертность, снижается рождаемость. Нужно разговаривать с женщинами, которые не хотят заводить детей. Поддерживать матерей финансово. Формы и методы работы уже давно опробованы на практике. Некоторые из них эффективные, например, материнский капитал. Но, наверное, они себя исчерпали. Нужно разрабатывать новые меры исходя из сегодняшней ситуации. А сегодня нам нужно стимулировать уже первую беременность, потому что немало случаев, когда 30-летние женщины не видят себя в материнстве", – пояснил Бессарабов.

На вопрос amic.ru о том, планирует ли Алтайский край присоединиться к другим регионам РФ, пошедшим по пути ограничений на прерывание беременности, в правительстве региона ответить не смогли. По данным влиятельных источников, вопрос рассматривать в ближайшее время не планируют. Но учитывая серьезную просадку демографических показателей, ухудшающихся из года в год, можно предположить, что антиабортные предложения могут снова появиться на повестке дня уже в ближайшие годы.