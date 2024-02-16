Численность падает. В Алтайском крае хотят сократить сроки охоты на зайца
За последние 27 лет численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза
16 февраля 2024, 13:45, ИА Амител
Сроки охоты на зайцев могут сократить в Алтайском крае из-за значительного снижения их численности. Депутаты АКЗС направят в Минприроды РФ, Госдуму и Совет Федерации предложение скорректировать период добычи этих млекопитающих по всей стране или дать право регионам самостоятельно регулировать данный вопрос. Такие решения были приняты по итогам круглого стола, который прошел в региональном парламенте.
По словам председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, в комитет и прокуратуру все чаще поступают обращения от охотников, которые бьют тревогу из-за снижения численности зайца-беляка и зайца-русака в охотугодьях. Факт, что этих животных стали добывать в регионе в последние годы значительно меньше, подтвердил и представитель Минприроды, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания. А за последние 27 лет численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза, подчеркнул директор Зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирев.
Отрицательную динамику, по словам участников круглого стола, спровоцировали сразу несколько факторов: возросшая популяция хищников, неправильное применение пестицидов. Кроме того, последние два года сроки охоты на этих животных совпадают с выведением их потомства.
Помимо этого, последние два года сезон охоты на зайца (как и на лису) в Алтайском крае установлен с 15 сентября по 28 (29) февраля. А эти сроки пересекаются со временем родительства у зайцев-беляков и зайцев-русаков (самки приносят потомство два раза в год – осенью и весной). Эксперты сошлись во мнении, что действующие сроки охоты негативно влияют на поголовье зайцев и ситуацию нужно срочно менять.
Напомним, раньше охота на пушного зверя в регионе проходила в сезон с 1 ноября по 31 января.
13:53:54 16-02-2024
Я последние лет 10 ни разу не встречал зайцев ни в согре, ни в лесу... И да, лично я это связываю с расплодившимися хищниками, но не естественными, природными, а с собаками, а также воронами и коршунами. Раньше отстрел ворон был богоугодным делом и за лапки патроны давали, а сейчас огромные тучи ворон чувствуют себя свободно, истребляя молодь.
14:22:13 16-02-2024
Мне наоборот казалось что зайцев становилось больше.
21:08:33 16-02-2024
гость (14:22:13 16-02-2024) Мне наоборот казалось что зайцев становилось больше.... По моим наблюдениям тоже. С года с 2000 их не видел, а года 4-5 постоянно вижу возле дачи. Район - Покровка, Лосиха
14:39:59 16-02-2024
Не только люди покидают Алтайский край.
14:47:53 16-02-2024
Вернуть прежние сроки охоты
15:25:15 16-02-2024
гость (14:47:53 16-02-2024) Вернуть прежние сроки охоты... Лучше вообще отменить на несколько лет. После этого и прежние сроки можно овзвратить ...
14:50:01 16-02-2024
Как то весной на огороде вороны сьели скворца - просто подлетели и разорвали на куски. Это хищники и отстрел их нужен. К тому же хищники в стае с вожаком. Да да у стаи ворон четкая иерархия как у волков и они очень умные и хорошо запоминают людей. Их отстреливало государство и надо это снова вернуть иначе у нас ни голубей ни снегирей -ничего не будет кроме ворон которые еще и холеру, чуму и кучу страшнейших болезней разносят
15:24:28 16-02-2024
Гость (14:50:01 16-02-2024) Как то весной на огороде вороны сьели скворца - просто подле... То же самое они вытворяют и с голубями, многократно видел- один точный удар клювом и голубь падает с крыши... Птицы вообще-то и самолёты роняют... Тьфу-тьфу-тьфу... У нас ВВП в аэропорту построена так, что самолёт взлетает над Ново-Михайловским кладбищем, где воронам благодать- ноль врагов и кучи еды, в особенности после Родительских дней...
15:26:43 16-02-2024
Гость (14:50:01 16-02-2024) Как то весной на огороде вороны сьели скворца - просто подле... Голуби и даром не нужны. Грязь да зараза от них. Единственный прок - корм для хищников
15:08:37 16-02-2024
25 лет назад у меня в огороде зайцы съедали все побеги яблонь, торчащие из под снега. А последние лет 10 не могу внуку показать живого зайца, даже катаясь с ним на снегоходе.
15:27:06 16-02-2024
Молодцы. Волков будет больше.
13:31:42 17-02-2024
Зайца меньше стало по причине не отстрела охотниками, а из-за уменьшения кормовой базы. Поля заливают отравой, клещ душит молодняка, лисы развелось много. Сокращать нужно не сроки охоты