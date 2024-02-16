За последние 27 лет численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза

16 февраля 2024, 13:45, ИА Амител

Заяц в лесу / Фото: unsplash.com

Сроки охоты на зайцев могут сократить в Алтайском крае из-за значительного снижения их численности. Депутаты АКЗС направят в Минприроды РФ, Госдуму и Совет Федерации предложение скорректировать период добычи этих млекопитающих по всей стране или дать право регионам самостоятельно регулировать данный вопрос. Такие решения были приняты по итогам круглого стола, который прошел в региональном парламенте.

По словам председателя комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергея Серова, в комитет и прокуратуру все чаще поступают обращения от охотников, которые бьют тревогу из-за снижения численности зайца-беляка и зайца-русака в охотугодьях. Факт, что этих животных стали добывать в регионе в последние годы значительно меньше, подтвердил и представитель Минприроды, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания. А за последние 27 лет численность зайца-беляка в регионе сократилась более чем в 2,5 раза, подчеркнул директор Зоологического центра Института биологии и биотехнологии АлтГУ Сергей Снигирев.

Отрицательную динамику, по словам участников круглого стола, спровоцировали сразу несколько факторов: возросшая популяция хищников, неправильное применение пестицидов. Кроме того, последние два года сроки охоты на этих животных совпадают с выведением их потомства.

Помимо этого, последние два года сезон охоты на зайца (как и на лису) в Алтайском крае установлен с 15 сентября по 28 (29) февраля. А эти сроки пересекаются со временем родительства у зайцев-беляков и зайцев-русаков (самки приносят потомство два раза в год – осенью и весной). Эксперты сошлись во мнении, что действующие сроки охоты негативно влияют на поголовье зайцев и ситуацию нужно срочно менять.

Напомним, раньше охота на пушного зверя в регионе проходила в сезон с 1 ноября по 31 января.