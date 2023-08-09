Чтобы получить разрешение на добычу копытных животных, одного желания недостаточно, здесь большую роль играет удача

09 августа 2023, 07:14, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Многие убеждены: чтобы стать охотником – достаточно оформить охотбилет, купить и поставить на учет ружье, приобрести путевку и можно ехать в лес на марала, косулю или лося. Но не все так просто: всем желающим приходится ежегодно участвовать в "лотерее" на добычу этих видов копытных животных, а количество таких лицензий строго лимитировано. Некоторые охотники подозревают, что подобные конкурсы проходят "по мутным схемам", в Министерстве природных ресурсов Алтайского края утверждают, что это не так. Как все устроено на самом деле, разбирался корреспондент amic.ru.

Кому улыбнется фортуна?

Получение лицензий на добычу копытных животных (благородный олень, лось, косуля сибирская) в общедоступных охотугодьях всегда вызывает немало споров и возмущений среди охотников. Некоторые считают, что "все куплено": мол, победителями становятся одни и те же люди, так что и участвовать нет смысла. В Минприроды Алтайского края отвечают: шансы для всех равны, а сама процедура жеребьевки максимально открыта. Чего не скажешь о некоторых других регионах, где лицензии получают те, кто пришли в ведомство первыми в день их выдачи.

В Алтайском крае жеребьевка на добычу этих видов копытных животных проходит почти как на чемпионате мира по футболу. На столе крутится прозрачный лототрон, в котором хаотично подпрыгивают белые бумажки. Порядковый номер каждого такого билетика надежно спрятан внутри. Все происходящее фиксируется на видеокамеру.

3 и 4 августа в Алтайском крае состоялась жеребьевка на добычу взрослых самцов косули сибирской, благородного оленя и лося. Жеребьевка заявлений на половозрелых особей и особей до года состоится ориентировочно в конце августа. Дополнительная информация будет размещена на сайте Минприроды.





































Проведение жеребьевки. Фото: amic.ru

О начале приема заявлений ведомство традиционно предупреждает на своем сайте за неделю. 3 и 4 августа номерки победителей из барабана вытаскивал заместитель председателя комиссии, он же замначальника охотуправления Министерства природных ресурсов Алтайского края Алексей Рыбин. Возможность удостовериться в чистоте процесса представилась также членам Союза охотников Сибири Егору Захарову, Владимиру Сукманову и Александру Лапину. Оглашала номера охотбилетов и фамилии счастливчиков секретарь комиссии Олеся Строкова.

Все оставшиеся в барабане номера после каждого тура в обязательном порядке тоже оглашаются. И такой порядок – не прихоть ведомства, как и количество разрешенных к добыче особей. Лимит лицензий на копытных для сохранения их популяции строго ограничен приказом губернатора. Поэтому выдать разрешений больше, чем положено, Минприроды просто не может, объясняет Алексей Рыбин.

Есть еще несколько важных условий. До жеребьевки охотникам необходимо было определиться с районом, видом животного (косуля, лось или марал) и подать заявление в региональное Минприроды. Сделать это можно тремя способами:

через портал "Госуслуги";

на личном приеме у уполномоченных должностных лиц в Барнауле;

на личном приеме у государственных охотинспекторов на местах.

"Жеребьевку на копытных животных мы проводим с помощью лототрона. Барабан прозрачный, как и весь процесс. И тем не менее мы постоянно слышим упреки и недовольства. Мы бы хотели, чтобы распределение проходило вообще без участия человека и победителей определял компьютер. Но денег на такую программу в бюджете нет", – говорит Алексей Рыбин.

Почему не все билеты попадают в розыгрыш?

Компьютерный отбор позволил бы не только полностью исключить человеческий фактор, но и снизить нагрузку на специалистов ведомства, а она огромная. Перед тем как запустить жеребьевку, в кратчайшие сроки требуется провести обработку всех поступивших заявлений от физлиц. В последний раз их суммарно за два дня набралось около 500. И каждое требовалось перепроверить по информационной базе.

Жеребьевка проводится только между теми охотниками, которые за год до подачи заявления не привлекались ни к уголовной, ни к административной ответственности в области охоты. До розыгрыша кандидатов из "черного списка" не допускают, объясняет секретарь комиссии Олеся Строкова.

"Но даже те, кто ничего не нарушали, в жеребьевку могут тоже не попасть. Дело в том, что от одного охотника мы можем принять только одно заявление на добычу одного копытного животного. То есть нужно определиться "на берегу" – либо лось, либо косуля, либо марал. Если особей указано несколько, это будет нарушение. То же самое касается и района: в заявлении можно указать только один. Указали два и более – розыгрыш пройдет без вас", – говорит Олеся Строкова.

Также нет никакого смысла по десять раз отправлять на "Госуслугах" одно и то же заявление в надежде увеличить свои шансы на победу. А таких охотников оказалось немало: в ведомство через "Госуслуги" поступило более 40 задвоившихся заявлений с разницей в несколько минут. Каждое из них специалисты Минприроды обязаны обработать, но в следующий этап попадет только первое из них. И это при условии, что оно было заполнено верно.

"В последний раз через "Госуслуги" было подано 201 заявление, из них до розыгрыша допущено только 147. Было очень много одинаковых заявлений. Человек на портале может подать его и 20, и 100 раз, но смысла в этом нет никакого. Это только добавляет нам работы. Но участвовать в жеребьевке будет заявление, поданное первым. Если окажется, что оно было заполнено неправильно, его к участию мы не допустим. Автоматически вылетают и все последующие 99 заявлений гражданина, даже если в них нет ошибки", – рассказывает о правилах Олеся Строкова.

Были и двойные заявления, которые охотники решили подать и через "Госуслуги", и на личном приеме у охотинспектора. Здесь алгоритм тот же: в следующий этап проходит то, что было подано вперед.

Как узнать результаты жеребьевки?

На следующий рабочий день после жеребьевки протокол с указанием везунчиков публикуется на официальном сайте Минприроды. В нем же указывают номера заявлений, которым в этот раз не повезло.

В течение десяти рабочих дней с момента опубликования протокола победителям необходимо обратиться за разрешением на добычу. Его выдают после оплаты госпошлины.

"Если в этот срок гражданин не объявится, розыгрыш мы проводим повторно между теми, чьи номерки остались в барабане. И такое тоже бывает", - заключила Олеся Строкова.