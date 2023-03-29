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Численность снежных барсов на Алтае выросла до полусотни

В 2014 году сотрудники нацпарка насчитывали всего 2-4 особи

29 марта 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За последние годы численность снежных барсов в Республике Алтай увеличилась примерно до 50 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела науки и туризма Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

"По учётам 2022 года численность снежных барсов на Алтае оценена в 43-44 особи. Из них в национальном парке – порядка 40 особей. Мы оцениваем численность как в нацпарке, так и на сопредельных участках. На самом деле группировка больше, по крайней мере, на десять особей. За последние десять лет динамика прослеживается колоссальная – в начале создания парка в 2014 году мы оценивали численность в 3-5 особей", – сказал Гуляев. 

Он отметил, что численность барсов учёные выслеживают при помощи фотоловушек, различая особей по пятнам. При этом иногда животные встают к камере так, что разглядеть пятна довольно сложно. 

Гуляев добавил, что из-за роста популяции снежные барсы стали чаще встречаться с людьми, но такие встречи не всегда заканчиваются конфликтами.

Комментарии 4

  • какая хорошая новость!
    29 марта, Гость   Ответить
  • 4 года назад зимой ходил по долине реки Чулышман по правому берегу видел следы, очень, очень похожие на след барса, но с тремя подушечками-пальцами вместо четырёх. Сколько искал в инете такой след..., все с четырьмя. Может кто подскажет, чьи следы, кошачьи точно.
    29 марта, Гость   Ответить
  • вот такие новости радостно читать!
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у всех либо четыре, либо пять.
    29 марта, Гость   Ответить
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