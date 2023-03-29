Численность снежных барсов на Алтае выросла до полусотни

В 2014 году сотрудники нацпарка насчитывали всего 2-4 особи

29 марта 2023, 11:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За последние годы численность снежных барсов в Республике Алтай увеличилась примерно до 50 особей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела науки и туризма Сайлюгемского национального парка Денис Гуляев.

"По учётам 2022 года численность снежных барсов на Алтае оценена в 43-44 особи. Из них в национальном парке – порядка 40 особей. Мы оцениваем численность как в нацпарке, так и на сопредельных участках. На самом деле группировка больше, по крайней мере, на десять особей. За последние десять лет динамика прослеживается колоссальная – в начале создания парка в 2014 году мы оценивали численность в 3-5 особей", – сказал Гуляев.

Он отметил, что численность барсов учёные выслеживают при помощи фотоловушек, различая особей по пятнам. При этом иногда животные встают к камере так, что разглядеть пятна довольно сложно.

Гуляев добавил, что из-за роста популяции снежные барсы стали чаще встречаться с людьми, но такие встречи не всегда заканчиваются конфликтами.