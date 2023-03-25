Лебеди-кликуны покидают Алтайский край

На озере Светлом осталось всего около 50 птиц

25 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Лебеди-кликуны, зимовавшие на озере Светлом в Советском районе, покидают Алтайский край. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.

"В настоящее время на озере Светлом осталось около 50 птиц. Лебеди улетают небольшими группами в Салехардскую тундру – строить гнезда и выводить птенцов", – рассказали в ведомстве.

Также отметили, что из-за потепления добраться на автомобиле до заказника Лебединого через село Урожайное уже почти невозможно. Туристов ждут в следующем сезоне.