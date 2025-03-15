Численность снежных барсов в России за десять лет выросла почти в девять раз

Сейчас животное обитает в четырех регионах

15 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: Uriel Soberanes / unsplash.com

Численность снежных барсов в России за последние десять лет выросла почти в девять раз – с 10 до 87 особей, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденова.

По его словам, популяция хищника сократилась из-за давления человека, отсутствия пищи, браконьерства, разработки полезных ископаемых и других причин. Поэтому десять лет назад в стране насчитывалось всего 10–15 особей.

Сейчас ирбис обитает в Республике Алтай, Туве, Бурятии и Красноярском крае.

"Известия" отмечают, что 14 марта в ходе международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" в Казани приняли резолюцию по спасению этих животных.

Снежный барс (ирбис) – редкий исчезающий вид крупных кошек, обитающих в горных регионах. Он достигает длины 200–230 см и весит до 55 кг. Имеет густую серую шерсть с черными пятнами, что помогает ему маскироваться в горах. Ирбисы – одиночные животные, охотятся на копытных и мелких грызунов. В России они внесены в Красную книгу.