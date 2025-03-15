Численность снежных барсов в России за десять лет выросла почти в девять раз
Сейчас животное обитает в четырех регионах
15 марта 2025, 12:15, ИА Амител
Численность снежных барсов в России за последние десять лет выросла почти в девять раз – с 10 до 87 особей, пишет ТАСС со ссылкой на председателя общего собрания межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденова.
По его словам, популяция хищника сократилась из-за давления человека, отсутствия пищи, браконьерства, разработки полезных ископаемых и других причин. Поэтому десять лет назад в стране насчитывалось всего 10–15 особей.
Сейчас ирбис обитает в Республике Алтай, Туве, Бурятии и Красноярском крае.
"Известия" отмечают, что 14 марта в ходе международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" в Казани приняли резолюцию по спасению этих животных.
Снежный барс (ирбис) – редкий исчезающий вид крупных кошек, обитающих в горных регионах. Он достигает длины 200–230 см и весит до 55 кг. Имеет густую серую шерсть с черными пятнами, что помогает ему маскироваться в горах. Ирбисы – одиночные животные, охотятся на копытных и мелких грызунов. В России они внесены в Красную книгу.
21:56:20 15-03-2025
Боже, как же он красив, что-то невероятное! Вся порода кошачьих просто совершенна, но эти - особая каста, магия какая-то!
19:37:53 16-03-2025
монголы их очень любят бить, и обвешивать шкурами свои богатые дома. твари
09:04:53 17-03-2025
Смотрел научно-популярную картину про снежных барсов. Жизнь в дикой природе у них не сахар. В горах буйволы и зебры стадами не пасутся ...
10:00:15 17-03-2025
конференция по снежному барсу в Казани. почему там? почему такой игнор Сибири?