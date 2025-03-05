На Алтае впервые засняли индифферентного снежного барса, которому не интересны козлы

По последним данным, в России осталось всего около 87 ирбисов

05 марта 2025, 16:00, ИА Амител

Автоматическая камера Сайлюгемского нацпарка зафиксировала момент, когда снежный барс проходит мимо горных козлов, при этом видит потенциальную добычу, но с безразличием отворачивает голову и проходит дальше.

"Я не помню, чтобы такие уникальные кадры получал кто-либо в России. Снежный барс проходит совсем рядом со стадом диких копытных – своей главной добычи – и спокойно удаляется. Версий происходящего несколько. Ирбис только что или недавно охотился и просто сыт. Второй вариант – охота была неудачной, козероги стоят в группе, возможно, он их загонял, но сейчас видит, что напасть не сможет, слишком далеко от него копытные", – отметил старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков.

Эксперт пояснил, что снежные барсы – это спринтеры, но не могут бежать долго. И если им не удается поймать добычу сразу, они не будут преследовать ее долго.

Снежный барс – редкий вид больших кошек, находящийся под охраной в 12 странах ареала. Численность вида в России, по данным последнего учета численности в 2024 году, не менее 87 снежных барсов. В Республике Алтай обитает больше всего ирбисов в России: не менее 54 особей.