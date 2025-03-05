На Алтае впервые засняли индифферентного снежного барса, которому не интересны козлы
По последним данным, в России осталось всего около 87 ирбисов
05 марта 2025, 16:00, ИА Амител
Автоматическая камера Сайлюгемского нацпарка зафиксировала момент, когда снежный барс проходит мимо горных козлов, при этом видит потенциальную добычу, но с безразличием отворачивает голову и проходит дальше.
"Я не помню, чтобы такие уникальные кадры получал кто-либо в России. Снежный барс проходит совсем рядом со стадом диких копытных – своей главной добычи – и спокойно удаляется. Версий происходящего несколько. Ирбис только что или недавно охотился и просто сыт. Второй вариант – охота была неудачной, козероги стоят в группе, возможно, он их загонял, но сейчас видит, что напасть не сможет, слишком далеко от него копытные", – отметил старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков.
Эксперт пояснил, что снежные барсы – это спринтеры, но не могут бежать долго. И если им не удается поймать добычу сразу, они не будут преследовать ее долго.
Снежный барс – редкий вид больших кошек, находящийся под охраной в 12 странах ареала. Численность вида в России, по данным последнего учета численности в 2024 году, не менее 87 снежных барсов. В Республике Алтай обитает больше всего ирбисов в России: не менее 54 особей.
16:04:50 05-03-2025
козлы никому не интересны
18:05:44 07-03-2025
Элен без ребят (16:04:50 05-03-2025) козлы никому не интересны... Козы вкуснее и мягче, ты права.
16:08:55 05-03-2025
потому что они козлы
16:12:51 05-03-2025
Просто он сыт :)
16:34:55 05-03-2025
Писарев ещё не завел в зоопарке барса? Всякую всячину тащат в Барнаул, а ирбисов-то нету-ти.
17:04:56 05-03-2025
надо разводить! (16:34:55 05-03-2025) Писарев ещё не завел в зоопарке барса? Всякую всячину тащат ... в зоопарке много кошачьих: львы, тигры, ягуары, манулы... интересно, кого из них вы считаете "всякой всячиной"?
17:17:14 05-03-2025
Элен без ребят (17:04:56 05-03-2025) в зоопарке много кошачьих: львы, тигры, ягуары, манулы... ин... Этих всюду полно. А ирбисов всего 87 штук на всю страну. Может, в зоопарке удалось бы размножить, потом выпустить в природу штук 20 хотя бы.
17:36:43 05-03-2025
Гость (17:17:14 05-03-2025) Этих всюду полно. А ирбисов всего 87 штук на всю страну. Мож... Под это дело хорошо бы выбить какой-нибудь федеральный грант. Если в Барнаульском зоопарке хорошо плодятся кошачьи, может с ирбисом тоже дела пойдут.
19:55:40 05-03-2025
Гость (17:17:14 05-03-2025) Этих всюду полно. А ирбисов всего 87 штук на всю страну. Мож... в нашем зоопарке гарантированно расплодятся, вот только они вряд ли смогут вернуться в природу. хотя, интересно было бы узнать мнение Сергея Викторовича.
13:50:03 06-03-2025
Элен без ребят (19:55:40 05-03-2025) в нашем зоопарке гарантированно расплодятся, вот только они ... ниодно животное родившееся в неволе никогда не сможет жить в природе
19:09:02 07-03-2025
Гость (13:50:03 06-03-2025) ниодно животное родившееся в неволе никогда не сможет жить в... Неправда. Давно во многих странах разработаны методики по внедрению в дикую природу животных, живших неволе. В России тоже отпускают. Ещё в 2014г сам Путин в ходе рабочей поездки в Приамурье выпустил на волю двух амурских тигров (осиротевших тигрят подобрали люди, к которым животных вывел голод. 2 года их готовили к жизни на воле).
07:18:04 08-03-2025
Гость (19:09:02 07-03-2025) Неправда. Давно во многих странах разработаны методики по в... животное родившееся в неволе
08:36:58 08-03-2025
Гость (07:18:04 08-03-2025) животное родившееся в неволе... Да первое, что попалось - как Путин выпускал тигров, самый известный случай. По сути, те тигры были слишком малы, несамостоятельны, не могли добыть пищу, поэтому можно приравнять к рожденным в неволе. Сами посмотрите в сети про адаптацию рожденных в неволе к дикой природе. Книг тоже много. Но в основном всё англоязычный контент.
17:13:05 05-03-2025
Вот это кошак!!!
23:12:41 05-03-2025
Зверь не человек, норму знает.
09:38:01 06-03-2025
А может не лезть в природу? И так уже все поперерортили.
09:52:18 06-03-2025
Гость (09:38:01 06-03-2025) А может не лезть в природу? И так уже все поперерортили.... Кто-то портит, а кто-то спасает.
09:53:46 06-03-2025
Сейчас опять расплодят .а потом когда они сожрут всех диких и домашних животных , что начали жрать людей.
10:06:01 06-03-2025
Гость (09:53:46 06-03-2025) Сейчас опять расплодят .а потом когда они сожрут всех диких ... Менее 100 штук в России - это практически зверь вымер.
09:58:00 06-03-2025
вот дикое животное проходит фактически мимо еды.
а коррупционер мимо финпотока пройти не может.
и кто более зверь?
10:49:01 06-03-2025
Очень красивое животное, даже на сьемке