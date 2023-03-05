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Численность животных в лесах Алтайского края за эту зиму выросла

За холодное время года в кормушки диких животных выложено более 100 тонн овса и более 80 тонн соли

05 марта 2023, 18:54, ИА Амител

По данным Управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края, за прошедшую зиму в Алтайском крае в кормушки диких животных выложено более 100 тонн овса и более 80 тонн соли на 150 подкормочных площадках. Всё это помогло зверям пережить суровые морозы и сейчас уже можно утверждать, что их численность в регионе приумножилась.

Ведомство опубликовало кадры того, как целая семья лесных кабанов отдыхает после вкусного угощения. В ведомстве подчеркнули, что наблюдать за этими животными на таком расстоянии не безопасно, потому это лучше делать на страничке. 

Комментарии 3

  • "Численность животных в лесах Алтайского края за эту зиму выросла" Это кто же у нас ещё родится зимой, кроме медведей???
    05 марта, Гость   Ответить
  • Это кто же у нас ещё родится зимой, кроме медведей???================В сибирском лесу зима 9 месяцев в году. Опорос кабанов идет с марта по июнь, а гон то как раз зимой. Если жрать будет нечего, то кто те размножаться активно будет?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Заголовок просто отпадный. Медведи еще не проснулись, пока не подсчитать. А остальные то как увеличились? Назовите хоть одну зверушку, плодящуюся зимой, кроме мышей и клестов. Минприроды перехвалили сами себя.
    06 марта, Гость   Ответить
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