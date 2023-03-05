Численность животных в лесах Алтайского края за эту зиму выросла

За холодное время года в кормушки диких животных выложено более 100 тонн овса и более 80 тонн соли

05 марта 2023, 18:54, ИА Амител

По данным Управления охотничьего хозяйства Минприроды Алтайского края, за прошедшую зиму в Алтайском крае в кормушки диких животных выложено более 100 тонн овса и более 80 тонн соли на 150 подкормочных площадках. Всё это помогло зверям пережить суровые морозы и сейчас уже можно утверждать, что их численность в регионе приумножилась.

Ведомство опубликовало кадры того, как целая семья лесных кабанов отдыхает после вкусного угощения. В ведомстве подчеркнули, что наблюдать за этими животными на таком расстоянии не безопасно, потому это лучше делать на страничке.