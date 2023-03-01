Электросамокаты, животные и ЖКХ. Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года?

Жители новых регионов получат пенсии и льготы, а в ПДД внесут несколько важных изменений

01 марта 2023, 06:16, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

Вместе с весной в нашу жизнь приходят не только тепло и радость, но и новые законы. Именно в марте в России традиционно вступает в силу большое количество нововведений. Этот год – не исключение. Так, новые российские регионы интегрируют в федеральную систему матподдержки, а мессенджеры и сервисы объявлений окажутся под жёстким контролем. Кроме того, важные изменения ждут сферы ЖКХ и ПДД.

О главных законах, которые изменят жизнь россиян с марта 2023 года, – в карточках amic.ru.

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1 Пенсии и льготы для новых регионов РФ Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 марта получат всё социальное обеспечение, которое положено любому гражданину России. Новые регионы, наконец, интегрируют в федеральную систему материальной помощи. Список льгот, мер поддержки и положенных прав очень обширны: от бесплатных медпомощи и образования до пенсий и пособий. Все детские выплаты, доступные россиянам, будут перечислять и жителям новых регионов. Школьники из этих субъектов смогут рассчитывать на бесплатное горячее питание, а студентам будут выплачивать стипендии. Другими словами, теперь жители регионов будут иметь полное право на всё, что полагается остальным россиянам. "Наши граждане из Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей должны получать социальную поддержку и чувствовать себя защищёнными так же, как и в других регионах Российской Федерации. Наша задача – выйти на принятие решений, обеспечивающих оказание им мер социальной поддержки с 1 марта", – прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

2 Изменения в расчёте стоимости ЖКХ Несколько нововведений затронет сферу ЖКХ. В частности, изменится порядок расчёта нормативов, по которым жители платят за "коммуналку". Впрочем, коснётся это лишь тех, кто до сих пор живёт без счётчиков. В таких домах по-другому будут считать потребление ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Сейчас ОДН рассчитывают по специальной формуле. Но с 1 марта будут использовать метод аналога: в основу расчёта лягут фактические показания счётчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичной климатической зоне. То есть теперь за основу будут брать то количество ресурсов, которое потребляют в другом точно таком же доме, как ваш (но со счётчиками). Изменения затронут расходы на холодную и горячую воду, водоотведение и электричество. Эксперты не дают однозначного ответа, приведут ли изменения к увеличению расходов на ЖКХ. По их словам, всё будет зависеть от каждого конкретного дома. Ещё одно важное изменение касается перерасчёта стоимости за ЖКУ. Теперь эту процедуру можно использовать и для тарифов на вывоз мусора. Если вы отсутствовали дома более пяти дней, у вас будет право обратиться за перерасчётом и заплатить за услугу меньше. Подробнее обо всех изменениях, которые произойдут в сфере ЖКХ с 1 марта, читайте в материале amic.ru.

3 Новые правила дорожного движения Немало изменений и в правилах дорожного движения (ПДД). Например, с 1 марта появится несколько новых дорожных знаков . "Движение автобусов запрещено" – это белый круг с изображением автобуса и красным обрамлением по периметру. Такие знаки установят в жилых и туристических местах. Другой знак – "Зарядка электромобилей". Он будет представлять собой белый прямоугольник с изображением электрической вилки. Обо всех изменениях дорожных знаков можно почитать здесь Кроме того, с 1 марта электросамокаты, моноколёса, гироскутеры и сегвеи получат отдельный статус – средство индивидуальной мобильности (СИМ). Для них тоже будут устанавливать отдельные знаки. Кроме того, владельцы такого транспорта будут обязаны чётко соблюдать ПДД. Так, ездить по тротуарам и велодорожкам можно будет лишь со скоростью до 25 км/ч. Само средство передвижения при этом должно быть не тяжелее 35 кг. Кроме того, на электросамокате можно будет ездить и по правой стороне проезжей части. Но для этого человек должен быть старше 14 лет. Выезжать можно лишь на дороги с разрешённой скоростью до 60 км/ч. Там, где предельная скорость более 80 км/ч, ездить запрещено. Также с 1 марта изменят правила проезда перекрёстков с круговым движением. На перекрёстке равнозначных дорог уступить дорогу придётся въезжающему на "кольцо". Если же дороги неравнозначные, то уступать будет тот, кто въезжает с второстепенной дороги. Подробнее о том, как теперь придётся ездить по "кольцу", читайте в нашем материале

4 Изменённые водительские права Изменится и внешний вид водительских удостоверений . На оборотной стороне больше не будут печатать штрихкод, который вводили несколько лет назад. Идея была в том, чтобы дорожные полицейские считывали его и оперативно "пробивали" водителя по базе данных. Но оказалось, что этот метод практически никем не используется. Сейчас, когда в России активно внедряют электронные водительские права, потребность в штрихкоде просто отпала. При этом бежать на замену прав не нужно. Более того, по инициативе ГИБДД и Минюста все документы, действие которых истекает в 2023 году, будут автоматически продлены на три года. Менять права придётся лишь тем, кто планирует выезжать за границу.

5 Выписки из ЕГРН не для всех С 1 марта третьи лица не смогут получать полную выписку из ЕГРН о том или ином объекте недвижимости. В документе, который заказал посторонний человек, не будут указывать ФИО и дату рождения собственника. Если владельцев несколько, то в выписке будет указано только количество. После принятия изменений некоторые эксперты опасались, что нововведение заметно осложнит сделки с недвижимостью. Но на самом деле бояться нечего, пояснила amic.ru риелтор Мария Шилина. По её словам, в выписке всё равно будет вся информация о наложенном аресте, оформленной ипотеке и других возможных ограничениях. А вот мошенникам, по её словам, станет сложнее "дурить" россиян. Теперь у недобросовестных игроков рынка не будет возможности перепродавать сведения из ЕГРН и создавать сайты-двойники. Для самих собственников выписка из ЕГРН никак не изменится и останется полной. Что делать, если вам всё же нужна полная выписка из реестра недвижимости, читайте в нашем разборе

6 Ограничения для Telegram и других иностранных мессенджеров Для мессенджеров, которые попадут в реестр иностранных программ, с 1 марта начнут действовать жёсткие ограничения. Напомним, реестр появился ещё в 2022 году, а за учёт приложений отвечает Роскомнадзор. О первом участнике этого списка стало известно в январе 2023-го – в ведомстве официально назвали Telegram "иностранным". Ограничения касаются финансов. Иностранным мессенджерам теперь запрещено подключать платёжные системы, проводить транзакции и собирать деньги на благотворительность. Кстати, создать Telegram-версию банка у российских кредитных организаций теперь тоже не получится. В начале 2023-го ряд крупных банков объявили, что создают онлайн-банки в Telegram. А в Роскомнадзоре сухо заметили, что с 1 марта всё это будет вне закона. Ограничат в работе с Telegram и госорганы: теперь они не смогут передавать через мессенджер платёжные документы и персональные данные. При этом о полном запрете Telegram и других мессенджеров речи не идёт. Обычные россияне смогут пользоваться этими приложениями, как и раньше.

7 Контроль за онлайн-сервисами объявлений Под контролем окажутся и российские онлайн-сервисы, где россияне привыкли размещать объявления. Для таких сайтов с 1 марта вводят жёсткие требования и контроль. Так, владельцем такого сервиса может быть лишь российское юрлицо или гражданин РФ. Кроме того, сайты объявлений обязаны устанавливать счётчики аудитории. Сами онлайн-сервисы обязаны будут отслеживать, не размещают ли у них порнографию, призывы к терроризму, экстремистские материалы и другой запрещённый контент. Если что-то подобное окажется в списке объявлений, нести ответственность придётся и площадке. Вести реестр подобных сервисов будет Роскомнадзор. Требования будут действовать для тех сайтов, которые ежедневно посещают более 100 тысяч человек.

8 Повышение табачных акцизов Также с 1 марта 2023 года в России повысят табачные акцизы. Речь идёт об акцизах на сигареты и папиросы (для них ставка едина) и на жидкость для электронных систем доставки никотина. Акциз на сигареты и папиросы за тысячу штук будут рассчитывать следующим образом: 2603 рубля плюс 16% расчётной стоимости. В итоге минимальная стоимость акциза составит 3536 рублей за тысячу сигарет или папирос. Ставка на жидкость для электронных систем доставки никотина составит с 1 марта 20 рублей за каждый миллилитр. Введённые акцизы будут действовать до 31 декабря 2023 года, а затем вырастут вновь.