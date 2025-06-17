Патриарх Кирилл заявил о неуклонном падении числа абортов в России

Впрочем, это не означает рост рождаемости, отметил он

17 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Количество абортов в России с начала 1990-х годов неуклонно падает, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Коммерсанту".

По словам патриарха, прерывание беременности больше не считается социальной нормой, что становится большой победой государства и церкви.

При этом снижение числа абортов не означает рост рождаемости, отметил глава РПЦ.

"Пятьдесят и более лет назад снижение числа абортов автоматически значило рост рождаемости. Сейчас такой связи нет. Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания", – сказал он.

Патриарх Кирилл добавил, что падение рождаемости и безрезультатность усилий, направленных на поддержку деторождения, требует только стратегического подхода и "взгляда как минимум за 25-летний горизонт".