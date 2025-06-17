Патриарх Кирилл заявил о неуклонном падении числа абортов в России
Впрочем, это не означает рост рождаемости, отметил он
17 июня 2025, 08:15, ИА Амител
Количество абортов в России с начала 1990-х годов неуклонно падает, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Коммерсанту".
По словам патриарха, прерывание беременности больше не считается социальной нормой, что становится большой победой государства и церкви.
При этом снижение числа абортов не означает рост рождаемости, отметил глава РПЦ.
"Пятьдесят и более лет назад снижение числа абортов автоматически значило рост рождаемости. Сейчас такой связи нет. Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания", – сказал он.
Патриарх Кирилл добавил, что падение рождаемости и безрезультатность усилий, направленных на поддержку деторождения, требует только стратегического подхода и "взгляда как минимум за 25-летний горизонт".
08:57:06 17-06-2025
лично проверял?
09:05:39 17-06-2025
А не хотел бы почтенный патриарх личными капиталами поучаствовать в богоугодном деле- помочь молодым мамочкам? Или только советовать да поучать обучены?
09:17:27 17-06-2025
Хорошая новость. Означает, что как минимум, стали меньше заниматься в бухом состоянии, под наркотиками и как попало
11:26:08 17-06-2025
Гость (09:17:27 17-06-2025) Хорошая новость. Означает, что как минимум, стали меньше зан... Скорее означает, что меньше стали заниматься сексом вообще. Народ выматывается на нескольких работах так, что уже нет сил на утехи.
09:47:15 17-06-2025
Самый скромный поп в мире!!!
10:11:25 17-06-2025
А если господь во сне явился и сказал, делай аборт
10:21:00 17-06-2025
Может просто люди перестали относиться с настороженностью к контрацептивам?
10:42:29 17-06-2025
Клоуны в черных платьях не понимают, что снизилось не число абортов, а число беременностей...Люди не хотят детей вводить в этот уродливый и гнилой мир...
12:08:54 17-06-2025
Глумитесь, да? Ну-ну.
18:33:04 17-06-2025
Во врет! Скоро можно с гордостью сказать - в России секса нет. Вот почему всю жизнь не верю попам, всех мастей.