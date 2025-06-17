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Патриарх Кирилл заявил о неуклонном падении числа абортов в России

Впрочем, это не означает рост рождаемости, отметил он

17 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Количество абортов в России с начала 1990-х годов неуклонно падает, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью "Коммерсанту".

По словам патриарха, прерывание беременности больше не считается социальной нормой, что становится большой победой государства и церкви.

При этом снижение числа абортов не означает рост рождаемости, отметил глава РПЦ.

"Пятьдесят и более лет назад снижение числа абортов автоматически значило рост рождаемости. Сейчас такой связи нет. Надо не только отказываться от абортов, но и иметь потребность в рождении детей, принятии на себя бремени их воспитания", – сказал он.

Патриарх Кирилл добавил, что падение рождаемости и безрезультатность усилий, направленных на поддержку деторождения, требует только стратегического подхода и "взгляда как минимум за 25-летний горизонт".

РПЦ Демография

Комментарии 10

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Гость

08:57:06 17-06-2025

лично проверял?

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Гость

09:05:39 17-06-2025

А не хотел бы почтенный патриарх личными капиталами поучаствовать в богоугодном деле- помочь молодым мамочкам? Или только советовать да поучать обучены?

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Гость

09:17:27 17-06-2025

Хорошая новость. Означает, что как минимум, стали меньше заниматься в бухом состоянии, под наркотиками и как попало

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Гость

11:26:08 17-06-2025

Гость (09:17:27 17-06-2025) Хорошая новость. Означает, что как минимум, стали меньше зан... Скорее означает, что меньше стали заниматься сексом вообще. Народ выматывается на нескольких работах так, что уже нет сил на утехи.

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Гость

09:47:15 17-06-2025

Самый скромный поп в мире!!!

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Гость

10:11:25 17-06-2025

А если господь во сне явился и сказал, делай аборт

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Гость

10:21:00 17-06-2025

Может просто люди перестали относиться с настороженностью к контрацептивам?

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дюша

10:42:29 17-06-2025

Клоуны в черных платьях не понимают, что снизилось не число абортов, а число беременностей...Люди не хотят детей вводить в этот уродливый и гнилой мир...

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Musik

12:08:54 17-06-2025

Глумитесь, да? Ну-ну.

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Гость

18:33:04 17-06-2025

Во врет! Скоро можно с гордостью сказать - в России секса нет. Вот почему всю жизнь не верю попам, всех мастей.

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