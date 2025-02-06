Сейчас в регионе около 1,5 тысячи подобных организаций

06 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Экспорт. Контейнеры / Фото: unsplash.com / Paul Teysen

За последние два года число алтайских компаний, занимающихся экспортом, выросло на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.

В ведомстве напомнили, что с 2019 года в регионе действует проект по развитию экспорта в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря ему стало расти число организаций, поставляющих товары за рубеж, – сейчас их в регионе насчитывается около 1,5 тысячи.

"Регион ежегодно входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по внедрению регионального экспортного стандарта. По итогам 2024 года Алтайский край досрочно реализовал все 15 его инструментов", – отметил зампред правительства Алтайского края и глава Минэкономразвития Евгений Дешевых.

Кроме того, в Алтайском крае утвердили экспортную стратегию. В нее входит популяризация экспорта, работа Центра поддержки экспорта, участие региональных компаний в выставках международного уровня, а также помощь предпринимателям в поиске зарубежных партнеров. Сам Центр уже поспособствовал заключению свыше 140 контрактов 59 предпринимателями в 2024 году и занимает высокие позиции в рейтинге Российского экспортного центра.