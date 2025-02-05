Рассказываем, как получить компенсацию по ОСАГО, если виновник аварии скрылся и у него нет страховки

05 февраля 2025, 08:14, ИА Амител

Сотрудник Госавтоинспекции составляет протокол / Фото: из архива amic.ru

Дорожно-транспортное происшествие – стресс для всех его участников, даже если в нем нет травмированных. Однако уровень кортизола в крови у пострадавшего подскакивает еще сильнее, когда виновник аварии заявляет, что полиса ОСАГО у него нет, и спешно удаляется с места ДТП. Как быть в такой ситуации, установить факт аварии и получить возмещение за ремонт авто, читайте на amic.ru.

Что будет, если у виновника ДТП нет ОСАГО?

ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За управление автомобилем без такого полиса предусмотрен штраф (ст. 12.37 КоАП РФ). Если такое правонарушение водитель совершил впервые, размер наказания составит 800 рублей, напоминают в Госавтоинспекции Алтайского края. В течение 30 календарных дней на "Госуслугах" его можно будет оплатить со скидкой 25%. Если автомобилист попался повторно без полиса автогражданской ответственности, штраф уже будет от 3 до 5 тысяч рублей, подчеркивают в ведомстве.

И если в ваше транспортное средство врезался автомобиль, на который не оформлен полис ОСАГО, это не значит, что чинить машину придется за свой счет. Но для того чтобы получить возмещение причиненного ущерба, нужно выполнить несколько важных манипуляций, поясняет юрист правового центра "Эксперт" Константин Швец.

"Если у виновника ДТП нет страховки, не стоит выяснять с ним отношения – делу это не поможет. Даже если ущерб небольшой, Европротокол оформить уже не получится, так как для этого ОСАГО должно быть у обоих водителей. Следовательно, нужно вызывать сотрудников Госавтоинспекции, чтобы они зафиксировали факт аварии. И даже если оппонент решит уехать, не вздумайте его догонять. За оставление места ДТП грозит лишение водительского удостоверения на срок до полутора лет. И виновнику, и пострадавшему", – отмечает Константин Швец.

В Госавтоинспекции Алтайского края amic.ru уточнили, что за оставление места ДТП без пострадавших водителя либо лишат прав на 1–1,5 года или арестуют на 15 суток (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). Если в аварии пострадали или погибли люди, виновника привлекут к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ.

Водитель собирается сбежать с места ДТП, что делать?

Постарайтесь успеть сделать несколько снимков с разных ракурсов на свой телефон и видео с привязкой к месту аварии. Важно, чтобы на кадрах были видны номера ТС. До приезда экипажа дорожно-патрульной службы автомобиль должен оставаться там, где произошла авария (даже если это мешает другим машинам и они вам сигналят).

"Пункт 2.6.1 правил дорожного движения обязывает зафиксировать обстоятельства аварии и убрать машину с проезжей части, если она мешает движению другого транспорта. Но это относится только к ДТП с двумя автомобилями, в которых нет пострадавших, вред причинен только имуществу, виновник признает свою вину. Если он скрылся с места ДТП, автомобиль двигать с места нельзя", – подчеркивает собеседник информационного агентства.

Если вы успели сделать фото и видео сразу после аварии, это очень хорошо. Но пока сотрудники Госавтоинспекции в пути, не теряйте времени даром: попытайтесь найти свидетелей, записать их фамилии, имена, отчества и контактные номера телефонов. Юрист рекомендует указать все эти данные в объяснительной сотрудникам Госавтоинспекции. В ней же укажите место и изложите обстоятельства происшествия, а также сообщите, что второй участник без страховки.

"Если у вас есть регистратор, скиньте запись с моментом ДТП себе в облако. Если рядом были другие автомобили, спросите о наличии регистраторов у них. Посмотрите, есть ли поблизости на зданиях камеры наружного наблюдения, которые тоже могли зафиксировать момент ДТП, и запросите их. Бывает, что их предоставляют без запроса Госавтоинспекции. Если запрос все-таки требуют, попросите, чтобы они сохранили это видео. Эти данные пригодятся для дальнейших действий, особенно если дело дойдет до суда", – предупреждает юрист.

Как взыскать ущерб, если у виновника нет страховки?

Если у вас есть полис добровольного страхования каско, переживать не о чем: независимо от вашего статуса – виновника или пострадавшего – страховая возместит вам все расходы на ремонт авто, говорит Константин Швец. Однако за счет того, что эта страховка обходится значительно дороже ОСАГО, оформляют ее немногие.

"Если у вас каско нет, а у виновника нет ОСАГО, можно попробовать договориться о компенсации с виновником. Либо пострадавшая сторона может взыскать ущерб в судебном порядке. Предварительно нужно провести независимую экспертизу, которая оценит причиненный ущерб автомобилю. К заявлению нужно будет приложить этот документ и копии административных документов, составленных автоинспекторами. Расходы на независимую экспертизу и юриста тоже можно включить в сумму исковых требований", – говорит юрист.

Итоговую сумму выплаты установит суд, а исполнительный лист передадут в службу судебных приставов. Имущество нерадивого водителя арестуют и им будет обеспечена выплата по взысканию.

Нужно ли вызывать сотрудников Госавтоинспекции, если виновник аварии предлагает "решить вопрос на месте"?

Добровольное досудебное урегулирование по согласованию сторон без участия Госавтоинспекции возможно, если виновник готов компенсировать ущерб на месте, и вас заявленная сумма устраивает, говорит Константин Швец. В случае обещаний незнакомца выплатить деньги в ближайшее время риск возрастает. Устные договоренности не имеют силы, даже если были достигнуты в присутствии свидетелей. Юрист рекомендует в данном случае сфотографировать автомобили с разных ракурсов, составить извещение о ДТП и взять с виновника расписку, в которой он признает свою вину и обязуется возместить ущерб в установленный срок.