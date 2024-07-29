Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом увеличилось до 55
Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей
29 июля 2024, 21:39, ИА Амител
Место схода поезда / Фото: unsplash.com
Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом увеличилось до 55. Об этом сообщает "Росжелдор" в Telegram-канале.
Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей. На месте работают 30 сотрудников Волгоградского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России на Приволжской железной дороге, в том числе несколько работников, которые находились на межсменном отдыхе.
Две единицы техники ведомственной охраны и три личных автомобиля сотрудников филиала направлены для помощи МЧС в доставке пострадавших в медицинские учреждения. Также организован подвоз воды для переживших аварию людей.
21:56:39 29-07-2024
Главное, ценный специалист жив остался.
21:56:53 29-07-2024
Шоферюге хвоста накрутят теперича...
06:59:44 30-07-2024
госпитализированных увеличилось --- для страховки надо наверное быть госпитализированным
17:53:38 30-07-2024
шофера можно людям отдать на самосуд?