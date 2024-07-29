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Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом увеличилось до 55

Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей

29 июля 2024, 21:39, ИА Амител

Место схода поезда / Фото: unsplash.com
Место схода поезда / Фото: unsplash.com

Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом увеличилось до 55. Об этом сообщает "Росжелдор" в Telegram-канале.

Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей. На месте работают 30 сотрудников Волгоградского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России на Приволжской железной дороге, в том числе несколько работников, которые находились на межсменном отдыхе.

Две единицы техники ведомственной охраны и три личных автомобиля сотрудников филиала направлены для помощи МЧС в доставке пострадавших в медицинские учреждения. Также организован подвоз воды для переживших аварию людей.

чрезвычайное происшествие авария

Комментарии 4

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Гость

21:56:39 29-07-2024

Главное, ценный специалист жив остался.

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Пень

21:56:53 29-07-2024

Шоферюге хвоста накрутят теперича...

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Гость

06:59:44 30-07-2024

госпитализированных увеличилось --- для страховки надо наверное быть госпитализированным

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Гость

17:53:38 30-07-2024

шофера можно людям отдать на самосуд?

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