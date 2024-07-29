Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей

29 июля 2024, 21:39, ИА Амител

Место схода поезда / Фото: unsplash.com

Число госпитализированных после схода поезда под Волгоградом увеличилось до 55. Об этом сообщает "Росжелдор" в Telegram-канале.

Всего пострадало 140 пассажиров, в том числе восемь детей. На месте работают 30 сотрудников Волгоградского отряда Волжского филиала ФГП ВО ЖДТ России на Приволжской железной дороге, в том числе несколько работников, которые находились на межсменном отдыхе.

Две единицы техники ведомственной охраны и три личных автомобиля сотрудников филиала направлены для помощи МЧС в доставке пострадавших в медицинские учреждения. Также организован подвоз воды для переживших аварию людей.