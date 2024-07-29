РЖД: порядка 140 человек получили ссадины и ушибы при сходе поезда под Волгоградом

Глава госкомпании Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия

29 июля 2024, 19:26, ИА Амител

Официальный Telegram-канал главы Котельниковского муниципального района Волгоградской области Сергея Понкратова

Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы в результате схода поезда с путей под Волгоградом. Об этом заявили в РЖД.

По информации компании, всего госпитализированы 16 человек: 13 взрослых, один ребенок, а также два проводника. Всего на момент аварии в поезде находилось 803 пассажира.

Вместе с тем Telegram-канал "112" со ссылкой на источник сообщает, что госпитализация потребовалась 30 пассажирам, в том числе 15 детям. Тех, кто не пострадал, – отвозят в станицу Котельниково и размещают в местном спортзале. Вскоре они смогут продолжить путь на юг.

Глава РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия. К месту происшествия направлены два восстановительных поезда. Также создана горячая линия по вопросам, связанным с происшествием: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.