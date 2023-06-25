Число молодых ИП в России выросло почти на 10%

Среди предпринимателей есть наиболее популярные сферы

25 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С января по апрель 2023 года число молодых индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 10% – с 44 тыс. до 49,5 тыс. Об этом сообщают "Известия".

Также отмечается, что на 6% увеличилось число ИП среди людей в возрасте до 30 лет.

У молодых предпринимателей есть наиболее популярные сферы: торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство.

В Минэкономразвития напомнили, что ИП в возрасте до 25 лет могут получить от государства грант в размере до 500 тысяч рублей, а в некоторых регионах до миллиона рублей.