Число молодых ИП в России выросло почти на 10%
Среди предпринимателей есть наиболее популярные сферы
25 июня 2023, 10:30, ИА Амител
С января по апрель 2023 года число молодых индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 10% – с 44 тыс. до 49,5 тыс. Об этом сообщают "Известия".
Также отмечается, что на 6% увеличилось число ИП среди людей в возрасте до 30 лет.
У молодых предпринимателей есть наиболее популярные сферы: торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство.
В Минэкономразвития напомнили, что ИП в возрасте до 25 лет могут получить от государства грант в размере до 500 тысяч рублей, а в некоторых регионах до миллиона рублей.
16:12:57 25-06-2023
Сколько из них дробление бизнеса с отраслей, которые на НДС, чтобы уложиться в 2 млн за квартил и получить льготу НДС? Сколько их них таких, кого работодатель заставляет оформляться ИПшником, чтобы экономить на своем фонде оплаты труда?
05:37:50 26-06-2023
Гость (16:12:57 25-06-2023) Сколько из них дробление бизнеса с отраслей, которые на НДС,... что такое льгота ндс?