НОВОСТИЭкономика

Число молодых ИП в России выросло почти на 10%

Среди предпринимателей есть наиболее популярные сферы

25 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

С января по апрель 2023 года число молодых индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 10% – с 44 тыс. до 49,5 тыс. Об этом сообщают "Известия".

Также отмечается, что на 6% увеличилось число ИП среди людей в возрасте до 30 лет. 

У молодых предпринимателей есть наиболее популярные сферы: торговля, строительство, транспортировка, хранение, научная и техническая деятельность, информация и связь, гостиничный бизнес, общепит, а также обрабатывающее производство. 

В Минэкономразвития напомнили, что ИП в возрасте до 25 лет могут получить от государства грант в размере до 500 тысяч рублей, а в некоторых регионах до миллиона рублей.

Экономика

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:12:57 25-06-2023

Сколько из них дробление бизнеса с отраслей, которые на НДС, чтобы уложиться в 2 млн за квартил и получить льготу НДС? Сколько их них таких, кого работодатель заставляет оформляться ИПшником, чтобы экономить на своем фонде оплаты труда?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:37:50 26-06-2023

Гость (16:12:57 25-06-2023) Сколько из них дробление бизнеса с отраслей, которые на НДС,... что такое льгота ндс?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров