"Покой нам только снится". Сможет ли алтайская одежда заменить западные бренды
Альбина Шоль рассказала, как создала успешный бизнес
23 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков
Алтайские производители одежды рассчитывают в ближайшие годы заменить многие иностранные бренды, ушедшие из России. Для этого создатели платьев, курток и рубашек намерены активнее продавать свою продукцию через крупнейшие маркетплейсы и собственные сайты. Основатель сети фирменных магазинов Alpalazone и производства собственного бренда одежды Альбина Шоль рассказала amic.ru, как пандемия коронавируса и уход иностранных компаний из страны помог местным производителям развивать свой бизнес.
Ткани турецкие, а технологи алтайские
Сеть магазинов Alpalazone Альбина Шоль открыла с братом Павлом Видмер семь лет назад. Главное направление производства – одежда для дома и отдыха, а также нижнее белье. Изначально у компании было одно производственное помещение площадью 40 квадратных метров и четыре сотрудника: конструктор, мастер, портной и технолог. Уже через два месяца после запуска предприятие переехало в помещение 100 "квадратов". Сейчас производственные площади занимают более 1000 квадратных метров.
По словам Альбины Шоль, при пошиве одежды в основном используют турецкую ткань. Но над созданием образов работают алтайские технологи. Сегодня в компании трудятся около 70 человек. Продукцию реализуют с помощью собственных каналов сбыта: через фирменную розничную сеть из семи магазинов, которые представлены в торговых центрах Барнаула, а также в Бийске и Горно-Алтайске.
"Мы начинали с самого понятного нам ассортимента – трусов и маек. Они недорогие, пользуются постоянным спросом, в гардеробе их много не бывает. Через полтора месяца, после запуска производства, в августе 2016 года открыли первый фирменный магазин Alpalazone в Бийске, а затем друг за другом и все остальные. Первые несколько лет после запуска производства всё внимание направляли на его развитие. Задача была – расширить ассортимент: разрабатывали новые модели, включали в ассортимент новые материалы. Вся сложность производственного процесса заключается в том, что любое новое направление требует оснащения цеха новым оборудованием, а также поиск портных, которые специализируются на отшиве конкретного ассортимента", – пояснила amic.ru Альбина Шоль.
Одежда через интернет
В 2021 году – в разгар пандемии коронавируса – в компании решили активнее продвигать продукцию через интернет. Поскольку магазины и торговые центры были закрыты, одежду стали продавать через Wildberries и Ozon. Через эти площадки и сегодня хорошие продажи. И это объяснимо: людям стало удобнее покупать товары, сидя дома, а не стоя в очередях в переполненных торговых центрах. Если раньше маркетплейсам, отмечает владелица Alpalazone, не уделяли должного внимания, то в прошлом году интернет-продажи выросли на 300%.
"В этом году перезапустили наш интернет-магазин: сделали новый дизайн, наполнили его всем необходимым функционалом, для того чтобы нашим покупателям было удобно совершать там покупки", – отмечает Шоль.
Предпринимательница подчеркивает: нет никакой сложности начать продавать свой товар через маркетплейсы. А значит, и другие алтайские производители не должны бояться продвигать свою продукцию через интернет.
Новые коллекции и одежда для мужчин
Сейчас Alpalazone продолжают развивать линейки товаров. В частности, шьют одежду для прогулок по улице: легкие платья, костюмы и футболки. Это лето только началось, а на предприятии уже думают о коллекции весна-лето 2024 года. Кроме того, в планах создать линейку одежды для мужчин, а также для женщин большой комплекции.
"Покой нам только снится. Три года назад стали осваивать street-направление и теперь его только расширяем. Также мы решили отказаться от того, чтобы продавать только комплекты. Все изделия можно миксовать между собой", – рассказала Альбина Шоль.
По словам предпринимательницы, уход иностранных брендов открыл дорогу перед многими местными производителями, так как люди увидели, что их продукция не уступает в качестве. При этом предприниматель подчеркивает: в ее компании после ухода брендов стратегически ничего не поменялось.
"У нас не стояла задача как-то перестроить наш ассортимент. Амбиций заменить Zara у нас не было. Будем и дальше продолжать развивать направление одежды для дома и отдыха, а также бельевой ассортимент. У нас в этом направлении еще много планов. За всеми зайцами гоняться не будем", – добавляет Альбина Шоль.
В целом, подчеркивает основательница Alpalazone, без оглядки на лучшие компании мира развивать свою продукцию все равно не получится: нужно следить за основными тенденциями в моде, за мировыми брендами, которые их диктуют.
"Ситуация на рынке запустила многие процессы, и в Алтайском крае открылись новые фабрики по производству одежды. Эти компании конкурентоспособные и производят качественный продукт. С одной стороны, плохо, что многие европейские компании ушли с рынка. С другой – открывается возможность перед местными производителями", – уверена Альбина Шоль.
07:33:41 23-06-2023
"Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали." Наши внуки как наши родители похрду будут дарить на праздники или дни рождения отрезы на платья или на костюмы ...
09:02:02 23-06-2023
Шоль, Видмер... Почему РУССКИЕ люди бизнесу не создают?
10:00:39 23-06-2023
Гость (09:02:02 23-06-2023) Шоль, Видмер... Почему РУССКИЕ люди бизнесу не создают?... Таки вам никто не мешает! Создавайте!
11:05:45 23-06-2023
Изя (10:00:39 23-06-2023) Таки вам никто не мешает! Создавайте! ... А, если на стадии младенчества не помрет тот бизнес, станет приносить прибыль или создавать конкуренцию, обязательно отожмут.
11:24:24 23-06-2023
Отлично! Молодцы! Только с названием не понятки - это вообще как читается и что значит?
11:29:26 23-06-2023
Гость (11:24:24 23-06-2023) Отлично! Молодцы! Только с названием непонятки - это вообще... Альцгеймер
11:58:52 23-06-2023
С тканями только сейчас все очень плохо. Очень много подделок под якобы хлопок. Покупаешь вещь от российской фабрики, указано, что 100% хлопок. И стоит недешево. А через пару недель этот "хлопок" уже весь покрыт катышками. Хлопок - каташками! А производитель божится, что они используют только натуральные ткани.
15:31:41 23-06-2023
Гость (11:58:52 23-06-2023) С тканями только сейчас все очень плохо. Очень много поддело... Покупайте армейскую одежду- там всё честно :)))
19:55:01 23-06-2023
Гость (15:31:41 23-06-2023) Покупайте армейскую одежду- там всё честно :)))... Зачем женщине армейская одежда?
15:30:57 23-06-2023
Может ли алтайская гречка заменить нам хамон? Может ли алтайский подорожник заменить нам туалетную бумагу? Может ли алтайский хвощ луговой заменить нам кофе? Может ли пляж на острове Помазкин заменить нам Анталью?
19:57:27 23-06-2023
Гость (15:30:57 23-06-2023) Может ли алтайская гречка заменить нам хамон? Может ли алтай... Если сравнивать пятизвездочные отели Белека и Горный Алтай, то я не могу сказать, что в Белеке лучше. Там море и "всё включено", а здесь - прекрасная природа, свежий воздух и активный отдых.