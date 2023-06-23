"Покой нам только снится". Сможет ли алтайская одежда заменить западные бренды

Альбина Шоль рассказала, как создала успешный бизнес

23 июня 2023, 07:15, Вячеслав Кондаков

Фото: сайт Alpalazone

Алтайские производители одежды рассчитывают в ближайшие годы заменить многие иностранные бренды, ушедшие из России. Для этого создатели платьев, курток и рубашек намерены активнее продавать свою продукцию через крупнейшие маркетплейсы и собственные сайты. Основатель сети фирменных магазинов Alpalazone и производства собственного бренда одежды Альбина Шоль рассказала amic.ru, как пандемия коронавируса и уход иностранных компаний из страны помог местным производителям развивать свой бизнес.

Ткани турецкие, а технологи алтайские

Сеть магазинов Alpalazone Альбина Шоль открыла с братом Павлом Видмер семь лет назад. Главное направление производства – одежда для дома и отдыха, а также нижнее белье. Изначально у компании было одно производственное помещение площадью 40 квадратных метров и четыре сотрудника: конструктор, мастер, портной и технолог. Уже через два месяца после запуска предприятие переехало в помещение 100 "квадратов". Сейчас производственные площади занимают более 1000 квадратных метров.

По словам Альбины Шоль, при пошиве одежды в основном используют турецкую ткань. Но над созданием образов работают алтайские технологи. Сегодня в компании трудятся около 70 человек. Продукцию реализуют с помощью собственных каналов сбыта: через фирменную розничную сеть из семи магазинов, которые представлены в торговых центрах Барнаула, а также в Бийске и Горно-Алтайске.

"Мы начинали с самого понятного нам ассортимента – трусов и маек. Они недорогие, пользуются постоянным спросом, в гардеробе их много не бывает. Через полтора месяца, после запуска производства, в августе 2016 года открыли первый фирменный магазин Alpalazone в Бийске, а затем друг за другом и все остальные. Первые несколько лет после запуска производства всё внимание направляли на его развитие. Задача была – расширить ассортимент: разрабатывали новые модели, включали в ассортимент новые материалы. Вся сложность производственного процесса заключается в том, что любое новое направление требует оснащения цеха новым оборудованием, а также поиск портных, которые специализируются на отшиве конкретного ассортимента", – пояснила amic.ru Альбина Шоль.

Одежда через интернет

В 2021 году – в разгар пандемии коронавируса – в компании решили активнее продвигать продукцию через интернет. Поскольку магазины и торговые центры были закрыты, одежду стали продавать через Wildberries и Ozon. Через эти площадки и сегодня хорошие продажи. И это объяснимо: людям стало удобнее покупать товары, сидя дома, а не стоя в очередях в переполненных торговых центрах. Если раньше маркетплейсам, отмечает владелица Alpalazone, не уделяли должного внимания, то в прошлом году интернет-продажи выросли на 300%.

"В этом году перезапустили наш интернет-магазин: сделали новый дизайн, наполнили его всем необходимым функционалом, для того чтобы нашим покупателям было удобно совершать там покупки", – отмечает Шоль.

Предпринимательница подчеркивает: нет никакой сложности начать продавать свой товар через маркетплейсы. А значит, и другие алтайские производители не должны бояться продвигать свою продукцию через интернет.

Новые коллекции и одежда для мужчин

Сейчас Alpalazone продолжают развивать линейки товаров. В частности, шьют одежду для прогулок по улице: легкие платья, костюмы и футболки. Это лето только началось, а на предприятии уже думают о коллекции весна-лето 2024 года. Кроме того, в планах создать линейку одежды для мужчин, а также для женщин большой комплекции.

"Покой нам только снится. Три года назад стали осваивать street-направление и теперь его только расширяем. Также мы решили отказаться от того, чтобы продавать только комплекты. Все изделия можно миксовать между собой", – рассказала Альбина Шоль.

По словам предпринимательницы, уход иностранных брендов открыл дорогу перед многими местными производителями, так как люди увидели, что их продукция не уступает в качестве. При этом предприниматель подчеркивает: в ее компании после ухода брендов стратегически ничего не поменялось.

"У нас не стояла задача как-то перестроить наш ассортимент. Амбиций заменить Zara у нас не было. Будем и дальше продолжать развивать направление одежды для дома и отдыха, а также бельевой ассортимент. У нас в этом направлении еще много планов. За всеми зайцами гоняться не будем", – добавляет Альбина Шоль.

В целом, подчеркивает основательница Alpalazone, без оглядки на лучшие компании мира развивать свою продукцию все равно не получится: нужно следить за основными тенденциями в моде, за мировыми брендами, которые их диктуют.

"Ситуация на рынке запустила многие процессы, и в Алтайском крае открылись новые фабрики по производству одежды. Эти компании конкурентоспособные и производят качественный продукт. С одной стороны, плохо, что многие европейские компании ушли с рынка. С другой – открывается возможность перед местными производителями", – уверена Альбина Шоль.