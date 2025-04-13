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Число отличников Тотального диктанта в Алтайском крае резко выросло

На этот раз свои знания в очном формате проверяли 518 человек из пяти населенных пунктов

13 апреля 2025, 15:58, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти в 3,5 раза выросло число отличников Тотального диктанта в Алтайском крае. Как сообщают "Вести Алтай", на этот раз свои знания в очном формате проверяли 518 человек из пяти населенных пунктов: Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби и Волчихи.

В этом году Тотальный диктант установил новый рекорд – более 1,3 млн тысяч участников. На данный момент организаторы уже проверили работы и выставили оценки участникам.

При этом на Алтае активность была на среднем уровне, хоть число отличников диктанта и выросло.

образование

Комментарии 4

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Гость

20:24:00 13-04-2025

Ну так уже жертвы ЕГЭ выучились на учителей и проверяют работы диктанта. Для них все хорошо.

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Гость

23:05:19 13-04-2025

Тотальный диктант уже несколько лет не торт. Участвую в нём с самого начала, всего несколько раз (три) пропускал. Раньше нормально было, что грамотные люди пишут на 3; на 4 можно написать случайно, и на 5 могут написать только профессиональные филологи. Сейчас в угоду популяризации диктанта нормы стали существенно мягче, поэтому рост числа "отличников" понятен. Но это дутые отличники.

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Василиса

21:41:20 14-04-2025

Просто в этом году текст диктанта легче. ) Я на 4 написала. Я не филолог, но в школе хорошо училась, хоть и 20 лет назад. Обычно пишу на 3 или 4.

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Василиса

21:44:21 14-04-2025

А почему Бийск не посчитали? 13 лет в Бийске пишем очно в филиале АГПУ. 82 человека, если не ошибаюсь, очно в Бийске писали, включая меня.

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