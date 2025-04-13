Число отличников Тотального диктанта в Алтайском крае резко выросло

На этот раз свои знания в очном формате проверяли 518 человек из пяти населенных пунктов

13 апреля 2025, 15:58, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Почти в 3,5 раза выросло число отличников Тотального диктанта в Алтайском крае. Как сообщают "Вести Алтай", на этот раз свои знания в очном формате проверяли 518 человек из пяти населенных пунктов: Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби и Волчихи.

В этом году Тотальный диктант установил новый рекорд – более 1,3 млн тысяч участников. На данный момент организаторы уже проверили работы и выставили оценки участникам.

При этом на Алтае активность была на среднем уровне, хоть число отличников диктанта и выросло.