Число пенсионеров в России сократилось на 232 тысячи человек
Гражданских пенсионеров становится меньше с 2019 года
14 февраля 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число пенсионеров, состоящих на учёте в Социальном фонде России (СФР), в 2022 году сократилось на 0,6% (232 тысячи человек). Теперь оно составляет 41,78 млн человек, сообщает РБК.
Пенсии оставшихся пенсионеров выросли в среднем до 20,7 тысячи рублей.
Отмечается, что по сравнению с 2021 годом число пенсионеров сократилось более чем в четыре раза. В статистике не учитываются лица, получающие выплаты в системе силовых ведомств (МВД, Минобороны, СК).
Гражданских пенсионеров в России становится меньше с 2019 года, когда начала действовать пенсионная реформа.
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