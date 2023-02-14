Число пенсионеров в России сократилось на 232 тысячи человек

Гражданских пенсионеров становится меньше с 2019 года

14 февраля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число пенсионеров, состоящих на учёте в Социальном фонде России (СФР), в 2022 году сократилось на 0,6% (232 тысячи человек). Теперь оно составляет 41,78 млн человек, сообщает РБК.

Пенсии оставшихся пенсионеров выросли в среднем до 20,7 тысячи рублей.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом число пенсионеров сократилось более чем в четыре раза. В статистике не учитываются лица, получающие выплаты в системе силовых ведомств (МВД, Минобороны, СК).

Гражданских пенсионеров в России становится меньше с 2019 года, когда начала действовать пенсионная реформа.