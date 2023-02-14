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Число пенсионеров в России сократилось на 232 тысячи человек

Гражданских пенсионеров становится меньше с 2019 года

14 февраля 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Число пенсионеров, состоящих на учёте в Социальном фонде России (СФР), в 2022 году сократилось на 0,6% (232 тысячи человек). Теперь оно составляет 41,78 млн человек, сообщает РБК.

Пенсии оставшихся пенсионеров выросли в среднем до 20,7 тысячи рублей.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом число пенсионеров сократилось более чем в четыре раза. В статистике не учитываются лица, получающие выплаты в системе силовых ведомств (МВД, Минобороны, СК).

Гражданских пенсионеров в России становится меньше с 2019 года, когда начала действовать пенсионная реформа.

Комментарии 11

  • Интересно, а в каком году пенсионеров совсем не будет?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Всё-таки идеальное решение правительства, икспертов и ЗАК собраний всех регионов о повышении пенсионного возраста - затрат никаких и проблема сама по себе решается. Хотя помнится обещали по тыще повышать каждый год за счёт экономии.. да кто сейчас об это вспомнит.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ну,да пенсии повысили на 4,8%,а все остальное в разы больше,при инфляции больше 10%.Коммуналку заплати и тяни оставшиеся копейки на месяц.Продукты выбираю самые дешевые,хорошо одежда на треплется,ходить то куда?Жизнь то какая то трущебная,безсмысленная,можно и помирать,хоть кому то от этого польза будет.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Я тоже пенсионер, жить, исходя из средней продолжительности жизни в нашей стране, остаётся не так много, поэтому, считаю, надо спешить.Увидеть, почувствовать, понять то, что пока не успел. Денег, да, становится всё меньше, но разве это повод, чтобы умирать?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • радует одно , те кто эти решения принял тоже станут старыми. И у них тоже будут, или уже есть, дети, которым (не у всех, но у многих) на них будет так же навалить, в силу воспитания и общих трендов... А уж о том что более молодые партнеры найдут способ выкинуть их из построенного к старости бизнеса - даже и говорить не стоит. И уготовано это большинству, избегут участи - единицы. Но каждый наверняка считает, что это не с ним случится.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А я люблю "наше" правительство! Я и приврать люблю тоже...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Пенсии выросли, так для этого работающие пенсионеры увольняются на месяц, получают перерасчёт пенсии + 10тр, и вновь устраиваются. А пенсии-то подросли на десяточку, т.к. столько лет уже её работающим не индексируют. Вот и вся забота о нас.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Что больше повлияло на уменьшение пенсионеров повышение возраста ухода на пенсию или пенсионеры мрут как мухи??????
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Что больше повлияло на уменьшение пенсионеров повышение возраста ухода на пенсию или пенсионеры мрут как мухи??????--------- Повышение возраста, конечно же.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Говорят же в четыре раза сократилось число пенсионеров....а пенсию увеличили на 10 %.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Теперь оно составляет 41,78 млн человек, сообщает РБК. По сравнению с 2021 годом число пенсионеров сократилось более чем в четыре раза. Какой двоечник считал т.е. было 160 млн пенсионеров?
    15 февраля, Гость   Ответить
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