Число подтопленных домов в Алтайском крае выросло до 121
Свыше 500 участков также находятся под водой
07 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Паводок на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае число подтопленных домов возросло до 121. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
"Обстановка в Алтайском крае: 513 приусадебных участков, 121 дом подтоплены в 42 населенных пунктах, на 6 участках автодорог действуют ограничения", - сказано в сообщении.
Ранее власти Барнаула сообщили о том, что ситуация с паводком в городе стабилизировалась.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посещал главное управление МЧС по региону, где ему сообщили о ситуации в регионе о самых опасных местах.
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