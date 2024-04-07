Число подтопленных домов в Алтайском крае выросло до 121

Свыше 500 участков также находятся под водой

07 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Паводок на Алтае / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае число подтопленных домов возросло до 121. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

"Обстановка в Алтайском крае: 513 приусадебных участков, 121 дом подтоплены в 42 населенных пунктах, на 6 участках автодорог действуют ограничения", - сказано в сообщении.

Ранее власти Барнаула сообщили о том, что ситуация с паводком в городе стабилизировалась.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посещал главное управление МЧС по региону, где ему сообщили о ситуации в регионе о самых опасных местах.