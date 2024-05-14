Число погибших при обрушении подъезда в Белгороде увеличилось до 16 человек
Тело еще одной женщины достали из-под завалов
14 мая 2024, 17:45, ИА Амител
Многоэтажка в Белгороде, где погибли 17 человек / Фото: губернатор региона
Еще одну погибшую обнаружили на месте обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Таким образом, число жертв выросло до 16. Еще 17 удалось спасти из-под завалов, о чем ранее сообщало ведомство. Пострадали в общей сложности свыше 30 человек, в том числе двое детей.
Напомним, что 12 мая Белгород несколько раз подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажки – в общей сложности пострадало 40 квартир. Некоторые жители дома оказались заблокированными в квартирах и эвакуировать их пришлось с помощью автовышки.
18:51:42 14-05-2024
Пора тех кто пропустил врага и позволил ему нанести удар по гражданам безжалостно привлекать к жестокой ответственности с низу до верху
20:08:01 14-05-2024
Гость (18:51:42 14-05-2024) Пора тех кто пропустил врага и позволил ему нанести удар по ...
С такими высказываниями надо нынче быть осторожнее. А то ещё дискредитацию и неуважение приплетут.