Число погибших при обрушении подъезда в Белгороде увеличилось до 16 человек

Тело еще одной женщины достали из-под завалов

14 мая 2024, 17:45, ИА Амител

Многоэтажка в Белгороде, где погибли 17 человек / Фото: губернатор региона

Еще одну погибшую обнаружили на месте обрушения подъезда дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Таким образом, число жертв выросло до 16. Еще 17 удалось спасти из-под завалов, о чем ранее сообщало ведомство. Пострадали в общей сложности свыше 30 человек, в том числе двое детей.

Напомним, что 12 мая Белгород несколько раз подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. В результате атаки обрушился подъезд десятиэтажки – в общей сложности пострадало 40 квартир. Некоторые жители дома оказались заблокированными в квартирах и эвакуировать их пришлось с помощью автовышки.