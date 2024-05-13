"Уши заворачивались". Главное об обстреле Белгорода, который унес жизни 18 человек
За день город пережил пять ракетных обстрелов
13 мая 2024, 12:12, ИА Амител
12 мая Белгород несколько раз подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Самый сильный удар принял крупнейший район города, где одна из ракет попала в многоэтажку и полностью обрушила подъезд. Под завалами оказались десятки человек. К утру 13 мая спасательная операция завершилась: из-под бетона достали 32 человек, 17 из них удалось спасти, 15 погибли. Рассказываем все, что известно о крупнейшем за последнее время обстреле Белгорода.
Что за обстрел произошел в Белгороде 12 мая?
12 мая в 11:48 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск. Наибольший удар пришелся на крупнейший район города Харьковская гора. Там снаряд попал в многоквартирный жилой дом, полностью обрушив один из подъездов.
Как сообщало Минобороны, город был атакован с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У", реактивных систем "Ольха" и RM-70 Vampire. В частности, жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".
Во время операции по разбору завалов произошло повторное обрушение дома: травмы получили трое спасателей.
Как сообщал глава администрации города Валентин Демидов, обрушение затронуло 10 этажей, всего пострадало 40 квартир. Некоторые жители дома оказались заблокированными в квартирах из-за разрушения лестницы и лифта – их спасатели эвакуировали с помощью автовышки.
Сразу после обстрела по тревоге были подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводили поквартирный обход. Людей эвакуировали в пункты временного размещения.
"Я живу в двух километрах от дома, куда попала ракета. Было так слышно, что уши заворачивались, а окна дрожали. Это был самый мощный удар за сегодняшний день – у нас было уже четыре ракетных атаки, начиная с 04:00 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы, разбирают завалы и эвакуируют жильцов, потому что есть опасения, что дом может рухнуть. Люди, конечно, напуганы, но паники нет. Все помогают, чем могут, волонтеры тоже на месте", – приводит слова жителя Белгорода РБК.
Вечером город подвергся еще одному обстрелу. Было уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два – РСЗО "Ольха". Удар пришелся в тот же район Харьковская гора. Погибло три человека – 19-летняя девушка, женщина и мужчина. Еще пятеро пострадали.
Что известно о погибших?
Полный список жильцов, которые погибли в результате обрушения дома в Белгороде, пока неизвестен. Его опубликуют после завершения спасательных работ, сообщал губернатор региона. Но по некоторым погибшим уже есть данные.
Как пишет телеграм-канала Mash, среди пропавших без вести в Белгороде – 41-летняя психолог и завуч в местной школе Юлия Сульженко. Она вместе с 17-летней дочерью – студенткой белгородского медколледжа Катериной – и гражданским мужем жила в подъезде, который обвалился после обстрела. Девочку уже нашли мертвой и опознали.
Также под бетоном нашли тело невролога белгородской больницы № 2 Натальи Ермоловой. Женщина попала под огонь ВСУ уже во второй раз. Накануне одна из украинских ракет прилетела в здание больницы, где она работала, пишет источник.
Кроме того, в результате удара погибла семья Гнедыш с пятого этажа – мама Екатерина, восьмилетняя дочь Аврора и бабушка. Также под обломками находился мальчик с первого этажа. Его судьба неизвестна.
Таким образом, общее количество жертв с учетом вечернего обстрела на утро 13 мая составляет 18. Пострадали десятки человек.
После ЧП Следком возбудил уголовное дело по ст. 205 УК ("Террористический акт"). В город направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим. Он назвал ракетный обстрел "жестоким и целенаправленным".
12:16:40 13-05-2024
А не поступить ли нам по еврейски.
16:21:48 13-05-2024
Гость (12:16:40 13-05-2024) А не поступить ли нам по еврейски.... Предлагаешь детей убивать и гражданских? Нет уж! Потом просто всех нациков повесим прилюдно в Киеве.
16:23:15 13-05-2024
Гость (12:16:40 13-05-2024) А не поступить ли нам по еврейски.... Нет! Детей и гражданских только нелюди убивают.
20:00:19 13-05-2024
Почему вражеские ракеты и снаряды сбивают над Белгородом, а не не на подступах? И эти ракеты умудряются взорваться с восточной стороны дома во дворе, как в этом случае?