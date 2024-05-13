"Уши заворачивались". Главное об обстреле Белгорода, который унес жизни 18 человек

За день город пережил пять ракетных обстрелов

13 мая 2024, 12:12, ИА Амител

Многоэтажка в Белгороде, где погибли 15 человек / Фото: губернатор региона

12 мая Белгород несколько раз подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Самый сильный удар принял крупнейший район города, где одна из ракет попала в многоэтажку и полностью обрушила подъезд. Под завалами оказались десятки человек. К утру 13 мая спасательная операция завершилась: из-под бетона достали 32 человек, 17 из них удалось спасти, 15 погибли. Рассказываем все, что известно о крупнейшем за последнее время обстреле Белгорода.

Что за обстрел произошел в Белгороде 12 мая?

12 мая в 11:48 мск губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны украинских войск. Наибольший удар пришелся на крупнейший район города Харьковская гора. Там снаряд попал в многоквартирный жилой дом, полностью обрушив один из подъездов.

Как сообщало Минобороны, город был атакован с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) "Точка-У", реактивных систем "Ольха" и RM-70 Vampire. В частности, жилой дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет "Точка-У".

Во время операции по разбору завалов произошло повторное обрушение дома: травмы получили трое спасателей.

Как сообщал глава администрации города Валентин Демидов, обрушение затронуло 10 этажей, всего пострадало 40 квартир. Некоторые жители дома оказались заблокированными в квартирах из-за разрушения лестницы и лифта – их спасатели эвакуировали с помощью автовышки.

Сразу после обстрела по тревоге были подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводили поквартирный обход. Людей эвакуировали в пункты временного размещения.

"Я живу в двух километрах от дома, куда попала ракета. Было так слышно, что уши заворачивались, а окна дрожали. Это был самый мощный удар за сегодняшний день – у нас было уже четыре ракетных атаки, начиная с 04:00 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы, разбирают завалы и эвакуируют жильцов, потому что есть опасения, что дом может рухнуть. Люди, конечно, напуганы, но паники нет. Все помогают, чем могут, волонтеры тоже на месте", – приводит слова жителя Белгорода РБК.

Вечером город подвергся еще одному обстрелу. Было уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два – РСЗО "Ольха". Удар пришелся в тот же район Харьковская гора. Погибло три человека – 19-летняя девушка, женщина и мужчина. Еще пятеро пострадали.

Что известно о погибших?

Полный список жильцов, которые погибли в результате обрушения дома в Белгороде, пока неизвестен. Его опубликуют после завершения спасательных работ, сообщал губернатор региона. Но по некоторым погибшим уже есть данные.

Как пишет телеграм-канала Mash, среди пропавших без вести в Белгороде – 41-летняя психолог и завуч в местной школе Юлия Сульженко. Она вместе с 17-летней дочерью – студенткой белгородского медколледжа Катериной – и гражданским мужем жила в подъезде, который обвалился после обстрела. Девочку уже нашли мертвой и опознали.

Также под бетоном нашли тело невролога белгородской больницы № 2 Натальи Ермоловой. Женщина попала под огонь ВСУ уже во второй раз. Накануне одна из украинских ракет прилетела в здание больницы, где она работала, пишет источник.

Кроме того, в результате удара погибла семья Гнедыш с пятого этажа – мама Екатерина, восьмилетняя дочь Аврора и бабушка. Также под обломками находился мальчик с первого этажа. Его судьба неизвестна.

Таким образом, общее количество жертв с учетом вечернего обстрела на утро 13 мая составляет 18. Пострадали десятки человек.

После ЧП Следком возбудил уголовное дело по ст. 205 УК ("Террористический акт"). В город направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим. Он назвал ракетный обстрел "жестоким и целенаправленным".