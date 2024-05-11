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Число погибших при падении автобуса в реку в Петербурге выросло до семи

Ранее в МЧС заявляли, что после происшествия четверо пострадавших находились в состоянии клинической смерти, еще двое человек – в тяжелом.

11 мая 2024, 07:01, ИА Амител

Момент падения автобуса в реку / Фото: соцсети
Момент падения автобуса в реку / Фото: соцсети

Число погибших при падении автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

Напомним, что инцидент произошел на Поцелуевом мосту. Рейсовый автобус с пассажирами внезапно сошел со своей полосы, протаранил несколько припаркованных авто и вылетел на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем и съехал в реку.

Возбуждены два уголовных дела: по ч. 5 ст. 264  УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). 44-летний водитель задержан. Причина происшествия выясняется.

Ранее в МЧС заявляли, что после происшествия четверо пострадавших находились в состоянии клинической смерти, еще двое человек – в тяжелом.

чрезвычайное происшествие Санкт-Петербург

Комментарии 4

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Гость

07:42:08 11-05-2024

Водитель ценный специалист из ближнего зарубежья. Как и те, что убивали людей в Крокусе. По словам правительства, нам очень нужны такие специалисты...

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Гость

08:21:01 11-05-2024

Судя по видео таджик это сделал специально.

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Гость

08:21:19 11-05-2024

Опять таджик постарался. Он уже совершил ДТП 11 апреля - врезался в машину. Но его не отстранили от работы.

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Гость

12:44:28 11-05-2024

Работодателя вместе с басмачами депортировать .

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