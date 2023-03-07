Число погибших при разрушительных землетрясениях в Турции превысило 46 тысяч

По словам президента Эрдогана, 230 тысяч домов в результате катастрофы нельзя использовать

07 марта 2023, 08:05, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Число жертв землетрясений в Турции достигло 46 104 человек, сообщил президент Тайип Эрдоган, передаёт ТАСС.

По словам главы государства, 230 тысяч зданий в результате катастрофы оказались уничтожены. Из зоны бедствия в другие регионы были вывезены свыше 3 млн человек.

Власти планируют расширить площадь контейнерных городков для нуждающихся. В течение года должны отстроить заново дома для жителей пострадавших регионов, сказал Эрдоган.

6 февраля в Турции зафиксировали мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года. От толчков в том числе пострадала Сирия. 20-го числа на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.