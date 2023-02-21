Два мощных землетрясения произошли в Турции

Сообщается о раненых и погибших

21 февраля 2023, 08:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На юго-востоке Турции произошли два новых мощных землетрясения, сообщает ТАСС.

Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 с интервалом 17 минут случились в провинции Хатай, что на юго-востоке страны. Подземные толчки при этом ощущались и в других странах: Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

В результате двух землетрясений погибли по меньшей мере три человека, 219 пострадали. Есть пострадавшие, находящиеся под завалами.

В нескольких сирийских городах из-за стихии погибли пять человек. В Джиндерисе и его окрестностях пострадали не меньше 175 жителей, также о нескольких раненых сообщается в Эль-Атарибе и шестерых пострадавших – в Алеппо. Главврач больницы Ар-Рази заявил, что в городе обрушилось несколько домов, за медпомощью обратились 47 человек.

6 февраля в Турции зафиксировали землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, в результате которых, по последним данным, погибло более 41 тысячи человек. Природная катастрофа тогда также задела Сирию, унеся более 8,5 тысячи жизней.