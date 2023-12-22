Число погибших при стрельбе в пражском университете выросло до 14 человек
25 ранены, 10 из них в тяжелом состоянии
22 декабря 2023, 09:31, ИА Амител
Жертвами стрельбы в Карловом университете в Праге стали 14 человек. Как сообщает РИА Новости, об этом журналистам заявил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.
"На данный момент могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из них 10 человек в тяжелом состоянии", – сказал он.Суббота, 23 декабря, объявлена в Чехии днем траура.
Напомним, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета. Стрелком оказался обучающийся в нем 24-летний студент: он открыл стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудитории и по людям, которые проходили под окнами университета. В социальных сетях распространялись видеозаписи с места происшествия.
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