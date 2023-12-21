Число погибших в результате стрельбы в Праге увеличилось до 11
Как минимум 24 человека пострадали
21 декабря 2023, 23:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Число погибших в результате стрельбы в Праге увеличилось до 11 человек, включая самого стрелка. Об этом сообщают местные полицейские.
"Стрелявший был убит, упав с крыши, возможно, после того как выстрелил в себя", – сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета. В социальных сетях распространялись видеозаписи с места происшествия. Люди разбегались от здания, на котором стоял стрелок.
Полиция продолжает разбирательство.
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