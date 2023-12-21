Как минимум 24 человека пострадали

21 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Число погибших в результате стрельбы в Праге увеличилось до 11 человек, включая самого стрелка. Об этом сообщают местные полицейские.

"Стрелявший был убит, упав с крыши, возможно, после того как выстрелил в себя", – сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета. В социальных сетях распространялись видеозаписи с места происшествия. Люди разбегались от здания, на котором стоял стрелок.

Полиция продолжает разбирательство.