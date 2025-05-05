Число погибших при взрыве и пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех
Квартира, в которой произошел взрыв, сдавалась в аренду
05 мая 2025, 15:15, ИА Амител
Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, после тушения на месте инцидента обнаружили три тела. Он также рассказал, что квартира, в которой произошел взрыв, сдавалась в аренду.
"Арендатора на момент происшествия в квартире не было", – сказал источник.
Напомним, вечером 4 мая в Москве произошел взрыв газа на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. Ранее экстренные службы сообщали о гибели двух человек, еще шестеро пострадали.
20:36:05 05-05-2025
пишут, что квартира сдавалась в аренду. Так что непонятно, из-за чего взрыв. Может, собирали какие устройства...
11:12:39 06-05-2025
Гость (20:36:05 05-05-2025) пишут, что квартира сдавалась в аренду. Так что непонятно, и... для утечки газа как-то многовато разрушений.