Число погибших при взрыве и пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до трех

Квартира, в которой произошел взрыв, сдавалась в аренду

05 мая 2025, 15:15, ИА Амител

Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza

Число погибших при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы увеличилось до трех. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, после тушения на месте инцидента обнаружили три тела. Он также рассказал, что квартира, в которой произошел взрыв, сдавалась в аренду.

"Арендатора на момент происшествия в квартире не было", – сказал источник.

Напомним, вечером 4 мая в Москве произошел взрыв газа на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. Ранее экстренные службы сообщали о гибели двух человек, еще шестеро пострадали.