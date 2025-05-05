Взрыв газа в многоэтажке на юго-западе Москвы. Главное к этому часу
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего
05 мая 2025, 07:30, ИА Амител
Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza
4 мая в Москве произошел взрыв газа на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. По последним официальным данным, погибло два человека. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Главное к этому часу
- По информации МЧС России, площадь пожара составила 100 кв. метров, площадь обрушений – около 60 кв. м.
- Пожар полностью ликвидировали около 23:00.
- Предварительной причиной возгорания называют взрыв бытового газа. Точнее станет известно после получения результатов пожарно-технической экспертизы.
- По данным МЧС, погибли два человека, пострадали – шестеро. Как пишет Baza, число погибших увеличилось до трех.
- В столичном департаменте здравоохранения сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей.
- Baza, Mash и "112" сообщили о 15 пострадавших. Собеседник РИА Новости в экстренных службах рассказал о 13 пострадавших.
- После взрыва к медикам обратились 18 человек. По предварительной информации, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия, некоторые жильцы оказались заблокированы. Возможно обрушение подъезда.
- Всех жителей из 15 подъездов дома эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.
- Над сгоревшими квартирами обрушилась крыша.
- В доме полностью перекрыли газ, с пострадавшими работают медики.
- На место ЧП прибыл вертолет МЧС. К месту пожаротушения отправили два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома.
- На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики, оказывается вся необходимая помощь.
- По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия выехала заместитель прокурора Наталья Хорошилова.
- Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в жилом доме.
08:53:41 05-05-2025
Или сначала прилетело, а потом хлопнуло?
10:13:35 05-05-2025
посмотрите на ютуб канал борис бояршинов
он разбирает взрыв газа в квартире.
сила действительно большая получается
с газом лучше не шутить