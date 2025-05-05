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Взрыв газа в многоэтажке на юго-западе Москвы. Главное к этому часу

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего

05 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza
Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza

4 мая в Москве произошел взрыв газа на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. По последним официальным данным, погибло два человека. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Главное к этому часу

  • По информации МЧС России, площадь пожара составила 100 кв. метров, площадь обрушений – около 60 кв. м.
  • Пожар полностью ликвидировали около 23:00.
  • Предварительной причиной возгорания называют взрыв бытового газа. Точнее станет известно после получения результатов пожарно-технической экспертизы.
  • По данным МЧС, погибли два человека, пострадали – шестеро. Как пишет Baza, число погибших увеличилось до трех.
  • В столичном департаменте здравоохранения сообщили о пяти пострадавших, среди которых двое детей.
  • Baza, Mash и "112" сообщили о 15 пострадавших. Собеседник РИА Новости в экстренных службах рассказал о 13 пострадавших.
  • После взрыва к медикам обратились 18 человек. По предварительной информации, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
  • Между восьмым и девятым этажами обрушились перекрытия, некоторые жильцы оказались заблокированы. Возможно обрушение подъезда.
  • Всех жителей из 15 подъездов дома эвакуировали, для них организовали пункты временного размещения.
  • Над сгоревшими квартирами обрушилась крыша.
  • В доме полностью перекрыли газ, с пострадавшими работают медики.
  • На место ЧП прибыл вертолет МЧС. К месту пожаротушения отправили два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома.
  • На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики, оказывается вся необходимая помощь.
  • По поручению прокурора Москвы Максима Жука на место происшествия выехала заместитель прокурора Наталья Хорошилова.
  • Возбуждено уголовное дело по факту ЧП в жилом доме.
Москва

Комментарии 2

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Гость

08:53:41 05-05-2025

Или сначала прилетело, а потом хлопнуло?

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Учитель Физики

10:13:35 05-05-2025

посмотрите на ютуб канал борис бояршинов
он разбирает взрыв газа в квартире.
сила действительно большая получается
с газом лучше не шутить

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