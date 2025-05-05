Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего

05 мая 2025, 07:30, ИА Амител

Взрыв в многоэтажке в Москве / Фото: Baza

4 мая в Москве произошел взрыв газа на девятом этаже дома по улице Генерала Тюленева. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. По последним официальным данным, погибло два человека. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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