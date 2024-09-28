Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане достигло девяти человек
Среди них двое детей
28 сентября 2024, 01:02, ИА Амител
Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"
Число погибших в результате взрыва на заправке в Дагестане достигло девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Еще десять человек пострадали. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.
Напомним, взрывы произошли на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Второй взрыв привел к крупному пожару, который спасатели не смогли сразу потушить. Кроме того, существовала угроза третьего взрыва колонок.
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