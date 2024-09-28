Число погибших при взрыве на заправке в Дагестане достигло девяти человек

Среди них двое детей

28 сентября 2024, 01:02, ИА Амител

Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"

Число погибших в результате взрыва на заправке в Дагестане достигло девяти человек, среди них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Еще десять человек пострадали. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Напомним, взрывы произошли на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Второй взрыв привел к крупному пожару, который спасатели не смогли сразу потушить. Кроме того, существовала угроза третьего взрыва колонок.