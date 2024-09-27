МЧС: число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до десяти

Погибшими числятся пятеро, в том числе ребенок

27 сентября 2024, 23:36, ИА Амител

Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"

Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Дагестане увеличилось до 10. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Как ранее сообщалось, пятеро человек погибли, в том числе ребенок. По информации Telegram-канала "112", один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Пожар пока локализовать не удалось, однако риска повторных взрывов нет.

Напомним, инцидент произошел на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Взрыв привел к пожару, который спасатели не смогли сразу потушить. Кроме того, существовала угроза третьего взрыва колонок.