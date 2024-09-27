МЧС: число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до десяти
Погибшими числятся пятеро, в том числе ребенок
27 сентября 2024, 23:36, ИА Амител
Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"
Число пострадавших в результате взрывов на АЗС в Дагестане увеличилось до 10. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
Как ранее сообщалось, пятеро человек погибли, в том числе ребенок. По информации Telegram-канала "112", один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Пожар пока локализовать не удалось, однако риска повторных взрывов нет.
Напомним, инцидент произошел на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. Взрыв привел к пожару, который спасатели не смогли сразу потушить. Кроме того, существовала угроза третьего взрыва колонок.
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