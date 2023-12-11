Число погибших в ДТП с поездом в Алтайском крае выросло до трех

Единственный выживший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии

11 декабря 2023, 19:47, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская железная дорога

Число погибших в ДТП с поездом на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до трех. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.

В ведомстве рассказали, что двух мужчин доставили в Панкрушихинскую ЦРБ. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался. Второй сейчас находится под присмотром медиков в крайне тяжелом состоянии. Для проведения экстренной операции в больницу прибыл барнаульский хирург.

Напомним, что смертельная авария произошла в ночь на 11 декабря на 518-м километре перегона Осолодино – Среднесибирская. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате погибли двое, еще двое пострадали.