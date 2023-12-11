Число погибших в ДТП с поездом в Алтайском крае выросло до трех
Единственный выживший мужчина находится в крайне тяжелом состоянии
11 декабря 2023, 19:47, ИА Амител
Число погибших в ДТП с поездом на железнодорожных путях в Алтайском крае увеличилось до трех. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, один из пострадавших скончался в медицинском учреждении.
В ведомстве рассказали, что двух мужчин доставили в Панкрушихинскую ЦРБ. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из них скончался. Второй сейчас находится под присмотром медиков в крайне тяжелом состоянии. Для проведения экстренной операции в больницу прибыл барнаульский хирург.
Напомним, что смертельная авария произошла в ночь на 11 декабря на 518-м километре перегона Осолодино – Среднесибирская. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате погибли двое, еще двое пострадали.
23:25:03 11-12-2023
Машинисту и помошнику- стальных нервов. Водителям- не допускайте таких нарушений! Поезд это тяжёлая куча железа, не остановится, почти не реально это.