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Два человека погибли на Алтае, выехав на машине под грузовой поезд

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным

11 декабря 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская железная дорога

В Алтайском крае два человека погибли и двое пострадали на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП произошло в понедельник, 11 декабря, в 0:16 минут на 518-м километре перегона Осолодино – Среднесибирская.

"Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Водителей призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

15:32:47 11-12-2023

Люди (водители)! Зачем себя убиваете и подвергаете риску людей своими халатными/преступными действиями???

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Юс

20:09:20 11-12-2023

Всегда облегченно вздыхаю, читая, что машинисты не пострадали))) Они в таких дтп даже толчка, наверное, не ощущают.

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Гость

23:14:41 11-12-2023

Юс (20:09:20 11-12-2023) Всегда облегченно вздыхаю, читая, что машинисты не пострадал... А у меня сердце сжимается. Поставьте себя на место машиниста. Нервы у людей должны быть железные. Им же потом дальше нужно ездить- поезда водить и головой не поехать.

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