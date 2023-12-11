Два человека погибли на Алтае, выехав на машине под грузовой поезд

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным

11 декабря 2023, 09:50, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская железная дорога

В Алтайском крае два человека погибли и двое пострадали на железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

ДТП произошло в понедельник, 11 декабря, в 0:16 минут на 518-м километре перегона Осолодино – Среднесибирская.

"Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", – говорится в сообщении.

Схода подвижного состава нет, локомотивная бригада не пострадала. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

Водителей призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.