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Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

Еще семь человек числятся пропавшими без вести

19 октября 2023, 19:53, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Израиле после возобновления боевых действий ХАМАС погибли 19 россиян. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

Она отметила, что погибшие также имели гражданство Израиля. Еще семь человек числятся пропавшими без вести.

"Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", – добавила Рязанова. Напомним, что 14 октября в российском посольстве в Израиле тогда отмечали, что как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС.

Комментарии 7

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Гость

20:38:01 19-10-2023

Им же до наших невзгод не было ни какого дела. Скажите, таки, зачем горевать зв них?

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Гость

22:48:25 19-10-2023

Это не русские или другие коренные народы РФ а по новому россияне еврейского происхождения с родиной израиль

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Гость

23:29:34 19-10-2023

Число погибших хохлов в Израиле пока 25.

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Гость

03:08:22 20-10-2023

Нероссияне.

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Гость

09:41:13 20-10-2023

Россияне в России, а там израильтяне.

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Гость

10:18:19 20-10-2023

по человечески жаль конечно, но какое отношение эти люди имеют к нам, зачем эта информация? они свой выбор сделали.

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Дядька

21:14:37 20-10-2023

Уехала за толстым и длинным . О чем сожалеть?

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