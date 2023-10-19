Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19

Еще семь человек числятся пропавшими без вести

19 октября 2023, 19:53, ИА Амител

Фото: ТАСС

В Израиле после возобновления боевых действий ХАМАС погибли 19 россиян. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.

Она отметила, что погибшие также имели гражданство Израиля. Еще семь человек числятся пропавшими без вести.

"Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", – добавила Рязанова. Напомним, что 14 октября в российском посольстве в Израиле тогда отмечали, что как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС.