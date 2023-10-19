Число погибших в Израиле россиян увеличилось до 19
Еще семь человек числятся пропавшими без вести
19 октября 2023, 19:53, ИА Амител
Фото: ТАСС
В Израиле после возобновления боевых действий ХАМАС погибли 19 россиян. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова.
Она отметила, что погибшие также имели гражданство Израиля. Еще семь человек числятся пропавшими без вести.
"Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", – добавила Рязанова. Напомним, что 14 октября в российском посольстве в Израиле тогда отмечали, что как минимум один человек, также имеющий гражданство Израиля, находится в списке заложников ХАМАС.
20:38:01 19-10-2023
Им же до наших невзгод не было ни какого дела. Скажите, таки, зачем горевать зв них?
22:48:25 19-10-2023
Это не русские или другие коренные народы РФ а по новому россияне еврейского происхождения с родиной израиль
23:29:34 19-10-2023
Число погибших хохлов в Израиле пока 25.
03:08:22 20-10-2023
Нероссияне.
09:41:13 20-10-2023
Россияне в России, а там израильтяне.
10:18:19 20-10-2023
по человечески жаль конечно, но какое отношение эти люди имеют к нам, зачем эта информация? они свой выбор сделали.
21:14:37 20-10-2023
Уехала за толстым и длинным . О чем сожалеть?