"Не можешь уснуть". Уроженка Бийска рассказала о жизни в Израиле под обстрелами ХАМАС
Amic.ru спросил у жительницы Израиля об обстрелах, жизни города в центре страны и отъезде в Россию
19 октября 2023, 08:00, Антон Дегтярев
Боевые действия между израильской армией и палестинским движением ХАМАС уносят жизни тысяч мирных людей в Израиле и секторе Газа. Вторжение ХАМАС в Израиль началось 7 октября и с тех пор обстрелы не утихают ни на день. Под бомбежками находятся и бывшие жители России и Алтайского края, которые решили переехать в Израиль или Палестину. Amic.ru поговорил с одной из них – бийчанкой Ольгой, которая каждый день видит обстрелы.
"Осколки летят еще две минуты"
Ольга четыре года назад переехала из Бийска в израильский Ришон-ле-Цион, который находится близко столице Израиля, Тель-Авиву. Сейчас она живет здесь с мужем. И с 7 октября каждый день город находится под обстрелами ХАМАС. Самые сильные обстрелы случились 17 октября.
"С 14 часов примерно начались массированные обстрелы. В районе четырех часов был небольшой перерыв, потом они продолжились. В новых домах в каждой квартире есть мамад – комната с железными ставнями и железной дверью, которая закрывается на специальный замок, с внутренней вентиляцией. Люди уходят туда. В старых домах этого нет, и нужно спуститься вниз, в убежище. Также можно встать между этажами без стекла, это безопасное место. У нас в квартирах нет убежища, поэтому выходим на лестничную клетку, пережидаем после сирены взрыв. После взрыва еще минут 5-10 нужно находиться в безопасном месте, потому что осколки летят еще две минуты. После заходим в квартиру", – рассказала Ольга.
По ее словам, за 12 дней в Ришон-ле-Ционе пока от обстрелов никто не погиб. В городе случилось три прямых попадания, которые причинили ущерб жилым помещениям. В одном доме снаряд пробил дыру в стене, и в противоположном от него здании взрывной волной выбило стекло, которое уже восстановили. Люди при этих обстрелах не пострадали.
Паники при обстрелах нет, отметила Ольга. Все потому, что израильтяне давно живут в ситуации, когда "военная операция может начаться в любую минуту", и грамотно реагируют на сирену. Здесь даже знают, как быстро ракета может долететь до их города. Так, у жителей юга есть всего 15 секунд, чтобы спуститься в бомбоубежище либо зайти в специальную комнату, у жителей центра страны на это есть полторы минуты, а у северян – около двух.
Чтобы не "потеряться" при обстреле, израильтяне слушают рекомендации службы тыла о своевременном укрытии, где рассказывается, как вести себя на улице, если вас застала сирена и обстрел, отметила она. Все эти советы местные жители стараются соблюдать.
"Все до сих пор в шоке"
Однако при всей осведомленности и подготовленности населения к боевым действиям начало войны стало шоком для жителей страны, отметила Ольга.
"7 октября был праздник Шаббат, когда вся страна отдыхает. Люди молились, праздновали. Пять тысяч молодых ребят собрались на юге, была дискотека, и ХАМАС воспользовался этим, взял в кольцо ребят и убил. Был шок, но паники не было. В 6 утра все началось, тогда все еще спали. Было недоумение – как так, подорваться и куда-то выбежать. Сначала не поняли, в чем дело. Но у нас есть "9 канал" на русском языке, нам объявили, что произошло нападение на Израиль. Приходили кадры, как расстреливали мирных жителей, детей и глумились над ними. Никто этого не ожидал – все в шоке до сих пор, такого никогда не было по количеству погибших", – поделилась Ольга.
Жители города находятся в постоянном напряжении, ведь в любой момент может начаться обстрел, отметила женщина.
"Сейчас вся жизнь в напряжении, в ожидании, что будет дальше. Ночью просыпаешься, берешь телефон, видишь, что на телефоне уже выставлена аппликация о сиренах и обстрелах. Просыпаешься, нервничаешь, по 2-3 часа не можешь уснуть, мысли все об этом. Напряженно, конечно, но живем", – рассказала Ольга.
"Есть перебои только с питьевой водой"
Сейчас город живет относительно нормально и у жителей есть все, отметила она. То есть в Ришон-ле-Ционе нет перебоев с продовольствием, полки магазинов полные, есть электричество, интернет и водоснабжение. Общественный транспорт ходит по графику, больницы принимают пациентов в обычном режиме. И те, кто не боится обстрелов, ходят на работу, отметила она. Перебои есть лишь с поставками питьевой воды, отметила Ольга.
"Есть перебои только с питьевой водой, но все равно ее подвозят, питьевая вода здесь бутилированная, в "полторашках". Из-под крана воду никто не пьет, она полутехническая. Но если нет воды в бутылках – мы кипятим воду из крана. Кроме того, в первые дни цены на продукты подскочили, но правительство быстро урегулировало этот момент, и их уже вернули в прежнее состояние. Мы перебоев не ощущаем, живем полноценно", – прокомментировала уроженка Бийска.
Проблемы с продовольствием, электричеством и другими коммуникациями есть у жителей юга страны, отметила она. По словам Ольги, там обстрелы не прекращаются, люди сидят в бомбоубежищах по 12 часов в день, а полки магазинов пустуют.
Уезжают ли люди из Израиля?
По словам Ольги, сейчас Израиль покидают в основном туристы, а местное население, наоборот, решило остаться в стране и сплотилось – многие пошли в израильскую армию, отметила бийчанка. Другие люди собирают гуманитарную помощь для пострадавших людей: продукты, теплую одежду, белье и так далее. Ольга рассказала, что и сама организовала один такой сбор.
"Я занимаюсь бизнесом экологического продукта. Весь свой коллектив обзвонила. Кто пожелал, закинул сумму, какую посчитал нужной. Я на эту сумму закупила продукты нашей компании, и мы полную коробку повезем ребятам, чтобы передать лично им в руки", – отметила Ольга.
Ольга возвращаться в Россию пока не планирует. Она рассматривает такой вариант, но только если ситуация накалится до предела. По словам Ольги, сейчас ей пишет много родственников из России, но она заверила всех, что все будет хорошо.
Напомним, amic.ru говорил о начавшейся войне и с другой уроженкой Алтайского края, которая живет в Израиле (в городе Рош-Ха-Айн) уже 12 лет. Прочитать материал можно здесь.
Также amic.ru писал и о последствиях ракетного удара армии Израиля по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали более 800 человек.
08:32:33 19-10-2023
Бийск раем покажется.
08:53:55 19-10-2023
Не захотели евреи Палестинского государства - получили войну с палестинцами. За что боролись, на то и напоролись.
09:12:05 19-10-2023
Падчерица моя улетела туда два года назад.Но квартиру на Смирнова не продала,а сдала внаём.Хитрая как её папа.
09:29:56 19-10-2023
Ничто не мешает вернуться в Бийск и ночами спать спокойно
09:41:45 19-10-2023
Её выбор. Хотела красиво жить - живи.
09:57:20 19-10-2023
Скинулись, сделали выручку своей же компании.. ну что сказать.. а им по телеку не показывают кадры из Газы? Все "хороши". Пора услышать друг друга. У израильтян не возникает вопрос, для чего они избраны? Не оказаться бы жертвоприношением :(
15:21:41 19-10-2023
Гость (09:57:20 19-10-2023) Скинулись, сделали выручку своей же компании.. ну что сказат... а точно из Газы? а то ровно эти фото публиковали 10 лет назад. Тогда они были из Сирии
17:58:43 19-10-2023
Гость (15:21:41 19-10-2023) а точно из Газы? а то ровно эти фото публиковали 10 лет наза... а в Газа всё спокойно? И больницу Израиль не взорвал?
18:16:47 19-10-2023
Гость (17:58:43 19-10-2023) а в Газа всё спокойно? И больницу Израиль не взорвал?... так это уже опровергли, террористы хамас сами ее нечаянно взорвали, у них ракета упала нечаянно...и не больницу даже, а парковку рядом с ней. Больница цела и невредима
10:08:20 19-10-2023
"Я занимаюсь бизнесом экологического продукта. Весь свой коллектив обзвонила. Кто пожелал, закинул сумму, какую посчитал нужной. Я на эту сумму закупила продукты нашей компании, и мы полную коробку повезем ребятам" - а что, вроде и гуманитарку собрала и сама в накладе не осталась, свою продукцию у самой себя купила. Евреи такие евреи))))
10:13:06 19-10-2023
Дома надо жить. Как говорится, где родился - там и пригодился.
10:22:29 19-10-2023
Гость (10:13:06 19-10-2023) Дома надо жить. Как говорится, где родился - там и пригодилс... Не твоё собачье дело выбирать где людям жить. Это их жизнь и их выбор. Лично ты хоть в конуре жить можешь, тебе никто не указывает.
11:57:47 19-10-2023
Гость (10:22:29 19-10-2023) Не твоё собачье дело выбирать где людям жить. Это их жизнь и... Чего сам растявкался. Ехай отсюда убогий
17:59:34 19-10-2023
Гость (11:57:47 19-10-2023) Чего сам растявкался. Ехай отсюда убогий... Лучше помолчите. А то со своим "ехай" вы прямо зря влезли.
19:10:38 19-10-2023
Гость (17:59:34 19-10-2023) Лучше помолчите. А то со своим "ехай" вы прямо зря влезли.... Не затыкайте Дмитрия Анатольевича!!!
21:23:44 19-10-2023
Гость (17:59:34 19-10-2023) Лучше помолчите. А то со своим "ехай" вы прямо зря влезли.... Кому говорят:"ехай", те сразу понимают куда.
10:24:25 19-10-2023
Если бы не было разрешено двойное гражданство приходилось бы выбирать
10:31:19 19-10-2023
в каждой квартире есть мамад – комната с железными ставнями и железной дверью --- круто
10:59:00 19-10-2023
Гость (10:31:19 19-10-2023) в каждой квартире есть мамад – комната с железными ставнями ... Там много чего есть, кредиты безпроцентные на 5 лет, хорошая медицина, пансионаты для стариков с хорошим медицинским уходом в которых поддерживают жизнь до последнего вздоха.
11:21:02 19-10-2023
Гость (10:59:00 19-10-2023) Там много чего есть, кредиты безпроцентные на 5 лет, хорошая... Поэтому и готовы к обстрелам, есть за что рисковать
19:26:59 19-10-2023
Гость (10:59:00 19-10-2023) Там много чего есть, кредиты безпроцентные на 5 лет, хорошая... Не сочиняй! Знакомый умер от инфаркта в израильском госпитале после второй прививки, прямо за один день. Не успел на израильскую пенсию выйти. Медицина там не лучше нашей. Много врачей-арабов.
16:34:04 19-10-2023
Гость (10:31:19 19-10-2023) в каждой квартире есть мамад – комната с железными ставнями ... вы хотели бы жить в доме с такой комнатой, зная, что она может пригодится в любой момент?
10:55:22 19-10-2023
Не всё коту масленица. Ответка прилетела.
11:10:16 19-10-2023
Ольга возвращаться в Россию пока не планирует.------ и этим все сказано.
11:11:48 19-10-2023
Баба с возу, кобыле легче
11:51:40 19-10-2023
Ольга возвращаться в Россию пока не планирует --- получается там даже под обстрелами лучше, чем в Бийске без обстрелов
15:16:19 19-10-2023
Гость (11:51:40 19-10-2023) Ольга возвращаться в Россию пока не планирует --- получается... Конечно лучше:там тепло, там пальмы.Оно конечно ракеты,осколки...Но всё равно лучше чем в Бийске.
16:14:37 19-10-2023
Глупая баба
19:13:15 19-10-2023
Друзь (16:14:37 19-10-2023) Глупая баба... Вы? Да.
16:32:03 19-10-2023
Помница в 1980х только стрелкотня там была позже такни теперь вот ракеты а лет через пяток и до зарина с ураном дойдет. Зря люди уехжали отсюда. Израиль это Чернобыль в будущем. Бросовые радиоктивные пустоши. Когда отсюда ехали туда думать то хоть надо было головой куда едете