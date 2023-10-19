Amic.ru спросил у жительницы Израиля об обстрелах, жизни города в центре страны и отъезде в Россию

19 октября 2023, 08:00, Антон Дегтярев

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com

Боевые действия между израильской армией и палестинским движением ХАМАС уносят жизни тысяч мирных людей в Израиле и секторе Газа. Вторжение ХАМАС в Израиль началось 7 октября и с тех пор обстрелы не утихают ни на день. Под бомбежками находятся и бывшие жители России и Алтайского края, которые решили переехать в Израиль или Палестину. Amic.ru поговорил с одной из них – бийчанкой Ольгой, которая каждый день видит обстрелы.

"Осколки летят еще две минуты"

Ольга четыре года назад переехала из Бийска в израильский Ришон-ле-Цион, который находится близко столице Израиля, Тель-Авиву. Сейчас она живет здесь с мужем. И с 7 октября каждый день город находится под обстрелами ХАМАС. Самые сильные обстрелы случились 17 октября.

"С 14 часов примерно начались массированные обстрелы. В районе четырех часов был небольшой перерыв, потом они продолжились. В новых домах в каждой квартире есть мамад – комната с железными ставнями и железной дверью, которая закрывается на специальный замок, с внутренней вентиляцией. Люди уходят туда. В старых домах этого нет, и нужно спуститься вниз, в убежище. Также можно встать между этажами без стекла, это безопасное место. У нас в квартирах нет убежища, поэтому выходим на лестничную клетку, пережидаем после сирены взрыв. После взрыва еще минут 5-10 нужно находиться в безопасном месте, потому что осколки летят еще две минуты. После заходим в квартиру", – рассказала Ольга.

По ее словам, за 12 дней в Ришон-ле-Ционе пока от обстрелов никто не погиб. В городе случилось три прямых попадания, которые причинили ущерб жилым помещениям. В одном доме снаряд пробил дыру в стене, и в противоположном от него здании взрывной волной выбило стекло, которое уже восстановили. Люди при этих обстрелах не пострадали.

Паники при обстрелах нет, отметила Ольга. Все потому, что израильтяне давно живут в ситуации, когда "военная операция может начаться в любую минуту", и грамотно реагируют на сирену. Здесь даже знают, как быстро ракета может долететь до их города. Так, у жителей юга есть всего 15 секунд, чтобы спуститься в бомбоубежище либо зайти в специальную комнату, у жителей центра страны на это есть полторы минуты, а у северян – около двух.

Чтобы не "потеряться" при обстреле, израильтяне слушают рекомендации службы тыла о своевременном укрытии, где рассказывается, как вести себя на улице, если вас застала сирена и обстрел, отметила она. Все эти советы местные жители стараются соблюдать.

Ришон-ле-Цион / Фото: ru.wikipedia.org

"Все до сих пор в шоке"

Однако при всей осведомленности и подготовленности населения к боевым действиям начало войны стало шоком для жителей страны, отметила Ольга.

"7 октября был праздник Шаббат, когда вся страна отдыхает. Люди молились, праздновали. Пять тысяч молодых ребят собрались на юге, была дискотека, и ХАМАС воспользовался этим, взял в кольцо ребят и убил. Был шок, но паники не было. В 6 утра все началось, тогда все еще спали. Было недоумение – как так, подорваться и куда-то выбежать. Сначала не поняли, в чем дело. Но у нас есть "9 канал" на русском языке, нам объявили, что произошло нападение на Израиль. Приходили кадры, как расстреливали мирных жителей, детей и глумились над ними. Никто этого не ожидал – все в шоке до сих пор, такого никогда не было по количеству погибших", – поделилась Ольга.

Жители города находятся в постоянном напряжении, ведь в любой момент может начаться обстрел, отметила женщина.

"Сейчас вся жизнь в напряжении, в ожидании, что будет дальше. Ночью просыпаешься, берешь телефон, видишь, что на телефоне уже выставлена аппликация о сиренах и обстрелах. Просыпаешься, нервничаешь, по 2-3 часа не можешь уснуть, мысли все об этом. Напряженно, конечно, но живем", – рассказала Ольга.

Взрыв / Фото: unsplash.com

"Есть перебои только с питьевой водой"

Сейчас город живет относительно нормально и у жителей есть все, отметила она. То есть в Ришон-ле-Ционе нет перебоев с продовольствием, полки магазинов полные, есть электричество, интернет и водоснабжение. Общественный транспорт ходит по графику, больницы принимают пациентов в обычном режиме. И те, кто не боится обстрелов, ходят на работу, отметила она. Перебои есть лишь с поставками питьевой воды, отметила Ольга.

"Есть перебои только с питьевой водой, но все равно ее подвозят, питьевая вода здесь бутилированная, в "полторашках". Из-под крана воду никто не пьет, она полутехническая. Но если нет воды в бутылках – мы кипятим воду из крана. Кроме того, в первые дни цены на продукты подскочили, но правительство быстро урегулировало этот момент, и их уже вернули в прежнее состояние. Мы перебоев не ощущаем, живем полноценно", – прокомментировала уроженка Бийска.

Проблемы с продовольствием, электричеством и другими коммуникациями есть у жителей юга страны, отметила она. По словам Ольги, там обстрелы не прекращаются, люди сидят в бомбоубежищах по 12 часов в день, а полки магазинов пустуют.

Флаг Израиля / Фото: unsplash.com

Уезжают ли люди из Израиля?

По словам Ольги, сейчас Израиль покидают в основном туристы, а местное население, наоборот, решило остаться в стране и сплотилось – многие пошли в израильскую армию, отметила бийчанка. Другие люди собирают гуманитарную помощь для пострадавших людей: продукты, теплую одежду, белье и так далее. Ольга рассказала, что и сама организовала один такой сбор.

"Я занимаюсь бизнесом экологического продукта. Весь свой коллектив обзвонила. Кто пожелал, закинул сумму, какую посчитал нужной. Я на эту сумму закупила продукты нашей компании, и мы полную коробку повезем ребятам, чтобы передать лично им в руки", – отметила Ольга.

Ольга возвращаться в Россию пока не планирует. Она рассматривает такой вариант, но только если ситуация накалится до предела. По словам Ольги, сейчас ей пишет много родственников из России, но она заверила всех, что все будет хорошо.

Напомним, amic.ru говорил о начавшейся войне и с другой уроженкой Алтайского края, которая живет в Израиле (в городе Рош-Ха-Айн) уже 12 лет. Прочитать материал можно здесь.

Также amic.ru писал и о последствиях ракетного удара армии Израиля по больнице в секторе Газа, жертвами которого стали более 800 человек.