Число погибших в результате ДТП в Благовещенске выросло до пяти

Скончались еще два человека

15 июня 2024, 09:05, ИА Амител

ДТП в Благовещенске / Фото: соцсети

Еще двое человек скончались в результате ДТП в Благовещенске. Здесь 14 июня пьяный водитель влетел в толпу людей на тротуаре.

Как сообщили в Минздраве Амурской области, в больнице умерли 50-летняя женщина и 15-летний подросток. Тем самым число погибших выросло до пяти.

В крайне тяжелом состоянии остаются 32-летняя женщина и 14-летний мальчик. Его ровесник и 19-летняя девушка находятся в тяжелом состоянии.