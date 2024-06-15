Число погибших в результате ДТП в Благовещенске выросло до пяти
Скончались еще два человека
15 июня 2024, 09:05, ИА Амител
ДТП в Благовещенске / Фото: соцсети
Еще двое человек скончались в результате ДТП в Благовещенске. Здесь 14 июня пьяный водитель влетел в толпу людей на тротуаре.
Как сообщили в Минздраве Амурской области, в больнице умерли 50-летняя женщина и 15-летний подросток. Тем самым число погибших выросло до пяти.
В крайне тяжелом состоянии остаются 32-летняя женщина и 14-летний мальчик. Его ровесник и 19-летняя девушка находятся в тяжелом состоянии.
10:09:11 15-06-2024
Зачем, интересно, маманька за кадром на видео, проводит своего ребятёнка вдоль всех раненых и погибших. Чтобы насмотрелась и психику попробовать пошатнуть?..
И всегда интересно было, насколько эстетично обзывать трупами, ещё совсем недавно живых людей? Редакция, можете осветить этот вопрос?
13:04:26 15-06-2024
Гость (10:09:11 15-06-2024) Зачем, интересно, маманька за кадром на видео, проводит свое... Жаль, что в этой новости вас больше ничего не задело…
11:10:01 15-06-2024
Водиле лучше удавиться
11:15:00 15-06-2024
Китайцы расстреливают