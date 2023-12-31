НОВОСТИПроисшествия

Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека

Повреждено более 300 квартир в многоэтажных домах

31 декабря 2023, 11:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Трое из погибших – дети. Число пострадавших выросло до 110 человек, из них 17 детей.

Также глава региона рассказал, что повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома, школа, лицей, детский сад и несколько соцобъектов. 

Ранее в Минобороны заявили о том, что со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. 

Большую часть ракет, по словам представителей министерства, удалось сбить.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 3

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Гость

11:38:49 31-12-2023

Траур надо обьявлять в стране.

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Ужас

11:42:28 31-12-2023

До 22 человек.

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Дядька

09:02:49 01-01-2024

Надо простить?

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