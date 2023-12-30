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В Минобороны России прокомментировали обстрел Белгорода

Это преступление не останется безнаказанным, заявили в военном ведомстве

30 декабря 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

Минобороны России прокомментировало атаку ВСУ на Белгород, в результате которой 30 декабря погибли 14 человек и 108 пострадали.

По информации ведомства, со стороны ВСУ был нанесен неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средства ПВО сбили ракеты и большую часть снарядов, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

В Минобороны отметили, что такими неизбирательными ударами и этим преступлением "киевский режим пытается отвлечь внимание от поражений на фронте", а также спровоцировать ВС РФ на подобные действия.

"Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", – сообщили в телеграм-канале министерства.

Напомним, президенту Владимиру Путину уже доложили об атаке ВСУ на Белгород. По его поручению в город для оказания помощи пострадавшим вылетела бригада Минздрава и группа МЧС.

Происшествия Белгородская область

Комментарии 8

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Гость

01:05:53 31-12-2023

Кто ответит эп это ПВО ?

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Гость

09:18:21 31-12-2023

Гость (01:05:53 31-12-2023) Кто ответит эп это ПВО ?... Тут уже не до разборок,нужно брать Харьков и дальше,иначе так и будет.

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Гость

13:55:07 31-12-2023

Гость (09:18:21 31-12-2023) Тут уже не до разборок,нужно брать Харьков и дальше,иначе та... может, хохлы хотят отодвинуть наших на Харьков, а самим ломануться к Крыму

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Гость

08:07:15 31-12-2023

спровоцировать ВС РФ на подобные действия --- ну так. Есть версия, что такое не влияет на ход войн, а есть, что влияет

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гость

09:09:29 31-12-2023

Один вопрос - кремль обещал отодвинуть "стрелков" от границ русских городов и поселков - ну и????? Простите конечно ,но теряется вера в обещания наших вождей. Очень жаль жителей города Белгорода,очень.Ну уж если и этот факт убийства наших сограждан не останется без ответки,тогда...

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Элен без ребят

10:42:55 31-12-2023

Не менее 21 человека, в том числе 3 ребенка, погибли в результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины. Пострадали 110 человек, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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Горожанка

11:08:56 31-12-2023

Люди готовились к Новому году, дети ждали подарки...

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Гость

20:05:17 31-12-2023

Это не только позор но вредительство и преступление должностных лиц способствующих ударам врага убийствам граждан и уничтожениям их имушества.

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