Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч человек
В десяти провинциях Турции срочному сносу подлежат почти восемь тысяч зданий
12 февраля 2023, 21:36, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 29 605 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Ранее сообщалось, что срочному сносу в десяти провинциях Турции принадлежат почти восемь тысяч зданий. Ещё 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии.
Ранее сообщалось, что 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции.
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