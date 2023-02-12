Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 29 тысяч человек

В десяти провинциях Турции срочному сносу подлежат почти восемь тысяч зданий

12 февраля 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 29 605 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

Ранее сообщалось, что срочному сносу в десяти провинциях Турции принадлежат почти восемь тысяч зданий. Ещё 12 тысяч домов находятся в непригодном для проживания состоянии.

Ранее сообщалось, что 39 россиян эвакуировали из зоны землетрясения на юго-востоке Турции.