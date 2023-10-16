Число погибших в секторе Газа превысило 2,8 тысячи человек
Число пострадавших в ходе конфликта с Израилем выросло до 10 950
16 октября 2023, 16:02, ИА Амител
Фото: ТАСС
Общее число жертв в секторе Газа увеличилось до 2808 человек с 7 октября. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Палестины.
Число пострадавших в ходе конфликта с Израилем выросло до 10 950, добавили в ведомстве.
Напомним, что 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО, осудив действия ХАМАС и заявив, что Тель-Авив имеет право на защиту.
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной
17:00:34 16-10-2023
Сионистский геноцид против не покоренного народа неевреев.
17:41:03 16-10-2023
Гость (17:00:34 16-10-2023) Сионистский геноцид против не покоренного народа неевреев.... А на что они надеялись, когда убивали мирных граждан экономически и военно развитой страны, что они им пальчиком погрозят.
17:57:15 16-10-2023
Гость (17:41:03 16-10-2023) А на что они надеялись, когда убивали мирных граждан граждан экономически и военно развитой страны с одной стороны это же очевидно, но, видимо, не до всех доходит
01:18:25 17-10-2023
И где тут защитники террористов из Хамаса? Полно было таких в предыдущие дни. Израиль беЗ сомнения поставит все на свои места. Жалко мирное население( коридоры были предоставлены), но с террористами не договариваются. Хамас прекрасно понимал как он подставляет жителей Сектора Газа, когда подло напал и бесчинствовал на территории Израиля. Антисимидские настроения некоторых комментаторов здешнего публика в последнее время, ни то, чтобы очень удивили, просто неприятно было читать и осознавать сколько кровожадных защитничков головорезов среди нас.
10:42:16 17-10-2023
Не стал бы утверждать, что на амике были защитники террористов. Больше было тех, кто обращал внимание на снос ракетами жилых многоэтажек палестинцев и одобрение этого на Западе. Они бы обкакались от возмущение если бы это делала Россия. А террористы должны быть наказаны. Понятно, что трудно их вытащить без сопутствующих потерь среди мирных. Но желательно все таки сильно не борзеть и чтобы военным преступлениям тоже давалась оценка. Если делить людей на тварей дрожащих и тех, кто право имеет, хреново кончится. Золотой миллиард это примерно 15 % населения планеты, сильно пальцы гнуть тоже не надо. Еще не надо забывать первопричину, Израиль десятки лет не выполняет решения ООН по Палестине