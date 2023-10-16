Число погибших в секторе Газа превысило 2,8 тысячи человек

Число пострадавших в ходе конфликта с Израилем выросло до 10 950

16 октября 2023, 16:02, ИА Амител

Фото: ТАСС

Общее число жертв в секторе Газа увеличилось до 2808 человек с 7 октября. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Палестины.

Число пострадавших в ходе конфликта с Израилем выросло до 10 950, добавили в ведомстве.

Напомним, что 7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО, осудив действия ХАМАС и заявив, что Тель-Авив имеет право на защиту.