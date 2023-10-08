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Единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта назвали в Турции

Спикер парламента страны заявил, что необходимо создание независимого Государства Палестина

08 октября 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова передает TRT Haber.

Куртулмуш заявил, что единственный вариант – реализация резолюции ООН о создании независимого Государства Палестина. Он пояснил, что территория Палестины должна соответствовать границам 1967 года. 

По словам политика, других вариантов закончить конфликт не существует. В любом другом случае противостояние будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов на территории Израиля застряла российская певица Глюк’oza вместе с семьей.

Туризм Политика конфликт Израиль Палестина
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Комментарии 1

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Гость

21:41:34 08-10-2023

А денацификация Палестинвы не канает?

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