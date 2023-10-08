Единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта назвали в Турции
Спикер парламента страны заявил, что необходимо создание независимого Государства Палестина
08 октября 2023, 21:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш назвал единственный способ урегулирования палестино-израильского конфликта. Его слова передает TRT Haber.
Куртулмуш заявил, что единственный вариант – реализация резолюции ООН о создании независимого Государства Палестина. Он пояснил, что территория Палестины должна соответствовать границам 1967 года.
По словам политика, других вариантов закончить конфликт не существует. В любом другом случае противостояние будет продолжаться.
Ранее сообщалось, что из-за отмены рейсов на территории Израиля застряла российская певица Глюк’oza вместе с семьей.
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной
21:41:34 08-10-2023
А денацификация Палестинвы не канает?