Число пострадавших из-за взрыва газа в Париже выросло до 37

Четверо человек находятся в больницах в тяжелом состоянии

22 июня 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Число пострадавших в результате взрыва газа в пятом округе Парижа увеличилось до 37 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Напомним, что взрыв прогремел в здании Американской академии Парижа на улице Сен-Жак. После происшествия городские власти приступили к ликвидации последствий, по радио горожан предупреждали о том, чтобы они не подходили к обломкам.

Изначально сообщалось о 16 пострадавших, позднее их число увеличилось. Четыре человека находятся в больницах в тяжелом состоянии. Под завалами на момент начала спасательной операции могли оставаться люди.