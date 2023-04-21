Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трёх

По словам Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает

21 апреля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Число пострадавших из-за нештатного схода авиационного боеприпаса в Белгороде выросло до трёх человек. Об этом в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один человек отказался от госпитализации, ещё одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением – жизни ничего не угрожает.

"Вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", – добавил Гладков.

Напомним, что вечером 20 апреля в Белгороде произошло два взрыва. В Минобороны РФ заявили, что причиной падения стал "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полёта истребителем Су-34.