Число пострадавших из-за взрывов в Белгороде выросло до трёх
По словам Вячеслава Гладкова, их жизни ничего не угрожает
21 апреля 2023, 14:40, ИА Амител
Число пострадавших из-за нештатного схода авиационного боеприпаса в Белгороде выросло до трёх человек. Об этом в своём Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, один человек отказался от госпитализации, ещё одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением – жизни ничего не угрожает.
"Вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована", – добавил Гладков.
Напомним, что вечером 20 апреля в Белгороде произошло два взрыва. В Минобороны РФ заявили, что причиной падения стал "нештатный сход авиационного боеприпаса" при выполнении полёта истребителем Су-34.
15:07:40 21-04-2023
а почему 2 взрыва если упал 1 снаряд?